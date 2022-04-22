Действие заключений фармпроизводителей о соответствии требованиям правил GMP решили продлить

Минпромторг намерен продлить действие заключений фармпроизводителей о соответствии требованиям правил GMP. Такая мера будет действовать в течение 12 месяцев со дня, следующего за днем истечения срока их действия.

Минпромторг разработал проект приказа «О продлении сроков действия заключений о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики». Он опубликован на regulation.gov.ru.

Проект приказа продлевает действие заключений о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP) на 12 месяцев со дня, следующего за днем истечения срока их действия. Продление будет действовать для заключений, сроки которых истекают с 1 января по 31 декабря нынешнего года. Такая мера в условиях санкций снизит административную нагрузку на фармпроизводителей, подчеркивают в министерстве.

Артем Косенок

pharmvestnik