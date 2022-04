До конца года потребность в кадрах для фармотрасли вырастет на 80% Действие заключений фармпроизводителей о соответствии требованиям правил GMP решили продлить » Инвестор вложит 60 млн рублей в производство лабораторного пластика в подмосковном Дмитрове Компания «Вам Лаб» построит в подмосковном Дмитрове завод по производству планшетов для иммуноферментного анализа, применяемых в лабораторной диагностике in vitro. Мощность производства составит 1,3 млн планшетов в год, объем инвестиций в первый этап проекта оценивается в 55–60 млн рублей. Компания «Вам Лаб» построит в подмосковном Дмитрове завод по производству планшетов для иммуноферментного анализа, применяемых в лабораторной диагностике in vitro. Мощность производства составит 1,3 млн планшетов в год, объем инвестиций в первый этап проекта оценивается в 55–60 млн рублей. Сейчас при ИФА-тестах используются в основном планшеты иностранных производителей, в компании рассчитывают заместить импортную продукцию, не уступая ей по качеству. Производство планшетов планируется осуществлять методом литья под давлением, что обеспечит выпуск планшетов для медлабораторий с модифицированными сорбционными свойствами поверхности. Планшет будет разборным и совместим как с ручными, так и с автоматическими анализаторами. Одно из основных применений планшета – проведение теста на антитела к коронавирусу, а также к другим вирусам и бактериям. «Мы работаем для ускорения научных исследований, улучшения диагностики пациентов, внедрения инноваций и повышения производительности лабораторий. У нас есть совместное производство с «Ростех» в Рыбинске, где мы производим микропробирки и наконечники для in vitro. Реализация инвестпроекта в Московской области позволит нам расширить производство качественного, доступного и безопасного продукта, который делает возможной работу в российских лабораториях на мировом уровне во благо здоровья людей», – рассказал совладелец компании «Вам Лаб» Александр Григорук. Компания «Вам Лаб» зарегистрирована в июле 2021 года в Дмитрове и на 80% принадлежит Алене Белоусовой, на 20% – Александру Григоруку. Последний владеет долей в 45% компании «ТФГМЕД», выступающей держателем регудостоверений на микропробирки и наконечники-дозаторы, которые производятся с 2021 года на Рыбинском заводе приборостроения (входит в концерн «Вега» холдинга «Росэлектроника» ГК «Ростех»). Серийное производство медизделий для лабораторной диагностики на мощностях госкорпорации было начато в 2021 году, объем инвестиций в проект оценивался в 250,5 млн рублей.

Фото: dia-m.ru vademec