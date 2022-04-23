Россельхознадзор отрицает информацию о дефиците ветпрепаратов в клиниках

В Россельхознадзоре отрицают информацию о дефиците ветпрепаратов в клиниках. Накануне «ФВ» писал, что по данным опроса компании VetUnion среди более 100 ветеринарных клиник выяснилось, что более 90% из них столкнулись с дефицитом препаратов. Больше всего не хватает вакцин и препаратов для общей анестезии.

В службе заявили, что мнение 100 неназванных клиник может быть недостаточно репрезентативно, так как в России работают более 5 тыс. подобных организаций. У востребованных лекарств есть российские аналоги, заверили в пресс-службе Россельхознадзора.

Минсельхоз ежегодно закупает и поставляет в субъекты порядка 75 наименований лекарственных средств ветеринарного применения и средств диагностики для проведения исследований и профилактической вакцинации животных. Для сезонной вакцинации имеется широкий ряд вакцин отечественного производства. Объем производства инсектоакарицидных и антигельминтных препаратов в I квартале 2022 года увеличился на 20% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Объем поставок импортных препаратов «Золетил» и «Телазол» за I квартал также превысил прошлогодние показатели, уточнили в Россельхознадзоре.

В начале апреля ветклиники сообщили, что столкнулись с нехваткой препаратов для анестезии «Золетил» и «Телазол». В Россельхознадзоре тогда заверили, что их поставки продолжаются, а иностранные производители ветпрепаратов и вакцин не заявляли о своем уходе из России.

Госдума на этой неделе приняла в первом чтении законопроект об упрощенной регистрации лекарств для животных. Поправки предполагают, что препараты, используемые для людей, смогут применять и в ветеринарии. В случае принятия документ вступит в силу с 1 сентября 2022 года.

Артем Косенок

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