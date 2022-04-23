Георгий Хачиян: «Нам придется вернуться хотя бы к некоторым элементам плановой экономики» Россельхознадзор отрицает информацию о дефиците ветпрепаратов в клиниках » В РФ предлагают продлить действие заключений фармпроизводителей о соответствии требованиям правил GMP Минпромторг России предлагает продлить действие заключений фармпроизводителей о соответствии требованиям правил надлежащей производственной практики (GMP). Проект приказа «О продлении сроков действия заключений о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил надлежащей производственной практики» опубликован на regulation.gov.ru. Документом продлевается действие заключений о соответствии производителя лекарственных средств требованиям правил GMP на 12 месяцев со дня, следующего за днем истечения срока их действия. Продление будет действовать для заключений, сроки которых истекают с 1 января по 31 декабря нынешнего года. Такая мера в условиях санкций снизит административную нагрузку на фармпроизводителей, отмечают в министерстве. gxpnews