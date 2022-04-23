ВОЗ рекомендовала препараты «Нирматрелвир» и «Ритонавир» для лечения коронавируса

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) порекомендовала препараты «Нирматрелвир» и «Ритонавир» для лечения ковида в легкой и умеренной форме у пациентов с высоким риском развития тяжелого заболевания, сообщает ТАСС со ссылкой на распространенное 22 апреля сообщение организации. ВОЗ отмечает, что эта рекомендация основана на результатах двух медицинских исследований с участием более 3 тысяч пациентов.

«ВОЗ настоятельно рекомендовала „Нирматрелвир” и „Ритонавир”, поступающие в продажу под названием Paxlovid, для пациентов с легким и умеренным COVID-19, подвергающихся наиболее высокому риску госпитализации», – говорится в сообщении.

Как утверждают в организации, этот препарат «на настоящий момент является наилучшим выбором терапии» для пациентов с высоким риском развития тяжелого заболевания, включая невакцинированных, а также лиц старшего возраста и тех, у кого ослаблен иммунитет.

В организации пояснили, что речь идет о пероральном противовирусном лекарстве американской компании Pfizer, которое представляет собой комбинацию «Нирматрелвира» и «Ритонавира». Исследования показали, что прием этого лекарства снижает риск госпитализации на 85%. Вместе с тем ВОЗ не советует принимать «Нирматрелвир» и «Ритонавир» пациентам из группы низкого риска госпитализации, поскольку в таком случае, согласно исследованиям, польза от этого лекарства незначительна.

21 апреля Минздрав России зарегистрировал препарат от коронавируса «Скайвира» на основе «Нирматрелвира» и «Ритонавира», разработанный компанией «Промомед». Данная комбинация входит в состав оригинального препарата от компании Pfizer под названием Paxlovid.

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