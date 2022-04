Servier представила результаты исследования III фазы препарата для лечения ОМЛ

Международная фармацевтическая компания Servier сообщила о публикации в журнале The New England Journal of Medicine (NEJM) результатов исследования III фазы препарата «Ивосидениб» в таблетках.

Исследование Agile – международное двойное слепое плацебо-контролируемое исследование III фазы по применению «Ивосидениба» в комбинации с химиотерапией («Азацитидин») в сравнении с плацебо в комбинации с «Азацитидином» у взрослых пациентов с острым миелоидным лейкозом и мутацией в гене IDH1, ранее не получавших лечения. В исследовании были достигнуты первичная и все основные вторичные конечные точки, включая общую выживаемость. Servier находится в контакте с Управлением США по контролю качества пищевых продуктов и лекарственных средств (FDA) и другими органами здравоохранения по всему миру, чтобы сделать возможным применение лекарственного препарата по этому новому показанию.

«ОМЛ у пациентов с мутациями в гене IDH1 характеризуется неблагоприятным прогнозом и очень ограниченными возможностями для лечения, особенно для впервые диагностированных пациентов при наличии противопоказаний к проведению интенсивной химиотерапии, – поясняет доктор Сьюзан Пандья (Susan Pandya), вице-президент по клиническим разработкам, руководитель международного отдела разработок в области онкологии и иммуноонкологии и исследований метаболических процессов в этой области компании Servier Pharmaceuticals. – Публикация в журнале NEJM убедительных данных, полученных в ходе исследования III фазы Agile, подтверждает их клиническую значимость и поддерживает постоянное стремление компании работать на благо пациентов со злокачественными опухолями с мутациями в гене IDH1».

Острый миелоидный лейкоз – это клональное опухолевое заболевание крови и костного мозга, характеризующееся быстрым прогрессированием и представляющее собой самую частую форму острого лейкоза у взрослых. Так, в США ежегодно диагностируется приблизительно 20 тысяч новых случаев этого заболевания. У большинства пациентов с ОМЛ рано или поздно развивается рецидив. Рецидивирующая или рефрактерная форма ОМЛ характеризуется неблагоприятным прогнозом. Пятилетняя выживаемость составляет около 29,5%. Мутации в гене IDH выявляются примерно в 6-10% всех случаев ОМЛ.

«Мы существенно укрепили свои позиции в области онкологии благодаря приобретению онкологического подразделения компании Agios Pharmaceuticals в 2021 году, – говорит Клод Бертран, исполнительный вице-президент по научным исследованиям и разработкам группы Servier. – Компания включила онкологию в число своих приоритетов и на развитие этого направления направляет более половины бюджета на научно-исследовательскую деятельность. Стратегия приносит плоды: для пациентов с трудноизлечимыми онкологическими заболеваниями появляются как новые препараты, так и расширяются показания уже существующих».

Данные международного исследования III фазы Agile указывают, что препарат «Ивосидениб» является первым таргетным мутационно-специфическим препаратом, который продемонстрировал улучшение бессобытийной выживаемости (БСВ) и общей выживаемости (ОВ) при его применении в комбинации с «Азацитидином», по сравнению с комбинацией «Азацитидина» и плацебо. Терапия «Ивосиденибом» в комбинации с «Азацитидином» продемонстрировала статистически значимое улучшение БСВ (отношение рисков [ОР] 0,33, 95%; доверительный интервал [ДИ] 0,16–0,69; односторонний P-критерий 0,0011) и ОВ (ОР 0,44, 95%; ДИ 0,27–0,73; односторонний P-критерий 0,0005), с медианой ОВ 24,0 месяца в группе «Ивосидениб» + «Азацитидин» по сравнению с 7,9 месяца в группе плацебо + «Азацитидин».

Кроме того, доля пациентов, достигших полной ремиссии, составила 47,2% (n = 34/72) для группы «Ивосидениб» в комбинации с «Азацитидином» по сравнению с 14,9% (n = 11/74) для группы плацебо в комбинации с «Азацитидином» (p < 0,0001). Доля пациентов с полной ремиссией (ПР), а также с полной ремиссией и частичным гематологическим восстановлением (ПР + ПРг) составила 52,8% (n = 38/72) для группы «Ивосидениб» в комбинации с «Азацитидином» по сравнению с 17,6% (n = 13/74) в группе плацебо в комбинации с «Азацитидином» (p < 0,0001). Доля пациентов с объективным ответом (ЧОО) составила 62,5% (n = 45/72) в группе «Ивосидениб» в сочетании с «Азацитидином» по сравнению с 18,9% (n = 14/74) в группе плацебо в сочетании с «Азацитидином» (p < 0,0001).

«Ивосидениб» в таблетках в настоящее время зарегистрирован в США в качестве монотерапии для лечения взрослых пациентов с рецидивирующей или рефрактерной формой ОМЛ, а также для лечения взрослых пациентов с впервые диагностированным ОМЛ с мутацией в гене IDH1 в возрасте 75 лет и старше или с сопутствующими заболеваниями, которые исключают применение интенсивной индукционной химиотерапии. На текущий момент это первый и единственный препарат таргетной терапии, зарегистрированный для лечения пациентов с холангиокарциномой и мутацией в гене IDH1, ранее получавших лечение.

Agile – международное многоцентровое двойное слепое рандомизированное плацебо-контролируемое клиническое исследование III фазы для оценки эффективности и безопасности «Ивосидениба» в комбинации с «Азацитидином» у взрослых пациентов с ранее не леченным ОМЛ и мутацией в гене IDH1, которым не показана интенсивная химиотерапия (возраст 75 лет и старше или наличие сопутствующих заболеваний, что исключает проведение интенсивной индукционной терапии). Первичная конечная точка исследования — бессобытийная выживаемость, то есть время от рандомизации до выявления неэффективности терапии, рецидива после ремиссии или смерти по любой причине (в зависимости от того, что произойдет раньше). Неэффективность лечения определялась как отсутствие полной ремиссии к 24-й неделе лечения.

gxpnews