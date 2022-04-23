Александр Беглов оценил готовность к выпуску лекарств на предприятии «Фармасинтез-Норд»

«Фармасинтез-Норд» готовится к запуску второй очереди завода, готовность объекта очень высокая, сообщает ГК «Фамасинтез». Объем инвестиционных вложений в проект превышает 4,5 млрд руб.

22 апреля губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов посетил с рабочим визитом фармацевтический комплекс «Фармасинтез-Норд». Градоначальник оценил высокую степень готовности к промышленному выпуску лекарственной продукции на одном из крупнейших фармацевтических предприятий города на территории Особой экономической зоны «Санкт-Петербург».

«Это будет одно из самых крупных предприятий в стране. И если сложить все фармпредприятия города, то получается, что мы столица не только культурная, но и биотехнологическая», – отметил градоначальник.

В сообщении компании отмечается, что на этом предприятии будут разрабатывать и выпускать биотехнологические лекарственные препараты, в том числе противоопухолевые, не уступающие мировым аналогам. Здесь создадут более 700 новых рабочих мест.

gxpnews