«Промомед Рус» зарегистрировал аналог препарата от Pfizer против COVID-19

Оригинальный нирматрелвир и ритонавир в России не зарегистрирован, он одобрен в США и Европе.
В ноябре 2021 года Pfizer отчиталась о промежуточных результатах II-III фазы КИ Paxlovid. Препарат снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у взрослых пациентов из групп риска по сравнению с плацебо.
С февраля 2022 года клинические исследования (КИ) препарата на основе нирматрелвира и ритонавира проводит «Фармасинтез» Викрама Пунии.
Нирматрелвир и ритонавир наряду с молнупиравиром с декабря 2021 года входит во Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.
Paxlovid в Россию не ввозился. Оригинальный молнупиравир (Лагеврио от MSD) закупался в РФ до регистрации. Разрешение на его обращение Минздрав РФ выдавал компании «Р-Фарм». В 2021 году Лагеврио закупался Москвой по цене 32,5 тысячи за упаковку.
Первый аналог Лагеврио зарегистрирован в РФ в феврале 2022 года, оригинальный препарат – в марте.
С марта 2022 года молнупиравир входит в перечень ЖНВЛП. Комиссия Минздрава РФ согласовала цену на него на уровне 5,8 тысячи рублей. Комбинация нирматрелвир и ритонавир в ЖНВЛП не включена.
Фото: promomed.ru