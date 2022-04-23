«Промомед Рус» зарегистрировал аналог препарата от Pfizer против COVID-19

Компания «Промомед Рус» 21 апреля получила регудостоверение на аналог перорального препарата против коронавирусной инфекции с МНН нирматрелвир и ритонавир. Он будет продаваться под ТН Скайвира. Разработчиком оригинального препарата (Paxlovid) является американская Pfizer. В портфеле «Промомед Рус» есть аналог другого перорального лекарства против COVID-19 – молнупиравира от MSD и Ridgeback Biotherapeutics. Компания «Промомед Рус» 21 апреля получила регудостоверение на аналог перорального препарата против коронавирусной инфекции с МНН нирматрелвир и ритонавир. Он будет продаваться под ТН Скайвира. Разработчиком оригинального препарата (Paxlovid) является американская Pfizer. В портфеле «Промомед Рус» есть аналог другого перорального лекарства против COVID-19 – молнупиравира от MSD и Ridgeback Biotherapeutics.

Оригинальный нирматрелвир и ритонавир в России не зарегистрирован, он одобрен в США и Европе.

В ноябре 2021 года Pfizer отчиталась о промежуточных результатах II-III фазы КИ Paxlovid. Препарат снижает вероятность госпитализации или смерти на 89% у взрослых пациентов из групп риска по сравнению с плацебо.

С февраля 2022 года клинические исследования (КИ) препарата на основе нирматрелвира и ритонавира проводит «Фармасинтез» Викрама Пунии.

Нирматрелвир и ритонавир наряду с молнупиравиром с декабря 2021 года входит во Временные методические рекомендации Минздрава РФ по профилактике, диагностике и лечению новой коронавирусной инфекции.

Paxlovid в Россию не ввозился. Оригинальный молнупиравир (Лагеврио от MSD) закупался в РФ до регистрации. Разрешение на его обращение Минздрав РФ выдавал компании «Р-Фарм». В 2021 году Лагеврио закупался Москвой по цене 32,5 тысячи за упаковку.

Первый аналог Лагеврио зарегистрирован в РФ в феврале 2022 года, оригинальный препарат – в марте.

С марта 2022 года молнупиравир входит в перечень ЖНВЛП. Комиссия Минздрава РФ согласовала цену на него на уровне 5,8 тысячи рублей. Комбинация нирматрелвир и ритонавир в ЖНВЛП не включена.