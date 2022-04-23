Регуляторы смягчат правила осуществления госзакупок у единственного поставщика

Госдума 20 апреля в первом чтении приняла законопроект, уточняющий правила проведения госзакупок, в том числе лекарств и медизделий, у единственного поставщика. В документе также содержится предложение о снижении инвестиционных порогов для офсетных контрактов. Ранее эту инициативу озвучивал премьер-министр РФ Михаил Мишустин. Госдума 20 апреля в первом чтении приняла законопроект, уточняющий правила проведения госзакупок, в том числе лекарств и медизделий, у единственного поставщика. В документе также содержится предложение о снижении инвестиционных порогов для офсетных контрактов. Ранее эту инициативу озвучивал премьер-министр РФ Михаил Мишустин.

Законопроект, внесенный Правительством РФ в Госдуму 15 апреля, направлен на комплексное урегулирование осуществления закупок по 44-ФЗ «О контрактной системе», говорится в пояснительной записке к документу. В частности, для всех госорганизаций предусматривается возможность закупать лекарства, расходные материалы и медизделия у единственных производителей из России или стран, не вводивших ограничительные меры, при условии соблюдения лимитов закупок в 50 млн и 250 млн рублей соответственно.

До 31 декабря 2022 года госзаказчики смогут изменять объем поставок медизделий, расходных материалов или лекарственных средств по соглашению с поставщиком на 30%, а не на 10%, как это регламентировано сейчас.

Документом также предусмотрено снижение требований к минимальному объему инвестиций единственного поставщика для офсетных контрактов с 1 млрд до 100 млн рублей или до 400 млн рублей, в случае если контракт заключается для нужд нескольких регионов. Премьер-министр Михаил Мишустин озвучивал это предложение в марте 2022 года на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости российской экономики в условиях санкций.

Помимо этого, законопроектом предлагается ограничить объем товара, поставку которого будет осуществлять единственный поставщик по офсетному контракту сторонним контрагентам, установив «потолок» в 30% от общего количества производимой продукции.

В начале марта текущего года Госдума сразу в трех чтениях приняла нацеленный на противодействие санкциям законопроект, в частности позволяющий госзаказчикам закупать лекарства, медизделия и технические средства реабилитации у единственного поставщика. Президент РФ Владимир Путин утвердил закон 8 марта. Ведение реестра единственных поставщиков лекарств и медизделий, которые не имеют российских аналогов и изготовление которых осуществляется единственными производителями из иностранных государств, не вводивших в отношении РФ «ограничительных мер экономического характера», возложено на Минпромторг РФ.