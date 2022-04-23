ФТС сообщила о сохранении импорта медикаментов из ЕС и США

В ФТС сообщили, что импорт медикаментов из Евросоюза и США сохранился на уровне 2021 года. По данным Reuters, экспорт медизделий и лекарств снизился, но уже составляет примерно половину от прежних объемов.

Импорт медикаментов из Евросоюза и США сохранился на уровне 2021 года. Об этом РИА «Новости» рассказал глава службы Владимир Булавин. По его словам, сохранение импорта объясняется тем, что на лекарственные средства не распространяются санкции.

«Пока объем импорта медикаментов из Евросоюза и США сохраняется на уровне прошлого года. Это объясняется тем, что лекарства не находятся под санкциями. В апреле задекларировано 4,7 тыс. т лекарственных средств и изделий медицинского назначения», — сказал он.

По его словам, основными поставщиками медикаментов в Россию являются Германия, Франция, Индия, Белоруссия и Великобритания. Наиболее дорогостоящие лекарства поступают из США, Ирландии, Швейцарии и Канады, добавил глава ФТС.

Накануне Владимир Булавин сообщил журналистам, что ФТС временно приостанавливает публикацию данных по импорту и экспорту «во избежание некорректных оценок, спекуляций и разночтений».

Reuters со ссылкой на западные источники в отрасли и представителя Европейской комиссии сообщил, что медицинские изделия и лекарства не подпадают под санкции, но их доставка в Россию сталкивается с транспортными, страховыми и таможенными препятствиями. Объем поставок, согласно данным Всемирной торговой организации (ВТО), ранее составлял около 1,5 млрд евро (1,6 млрд долл.) в год. Сейчас, по данным источников, экспорт в Россию возобновился, он составляет примерно половину от прежних объемов.

Зарубежные государства не накладывали санкций на поставку лекарств. Однако, как ранее писал «ФВ», ряд зарубежных фармкомпаний сделали заявления об изменении в своей работе в России. В частности, они прекратили инвестиции и приостановили новые клинические исследования в стране.

Артем Косенок

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