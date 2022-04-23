ВОЗ изменила рекомендации по противовирусной терапии от коронавируса

ВОЗ изменила рекомендации по противовирусной терапии от коронавируса. Организация назвала Paxlovid наилучшим решением для терапии легких и среднетяжелых случаев COVID-19 у пациентов с высоким риском тяжелого течения и госпитализации. Также ВОЗ снова рекомендует ремдесивир для пациентов с COVID-19 легкой или средней степени тяжести, которые подвергаются высокому риску госпитализации.

Всемирная организация здравоохранения изменила рекомендации по противовирусной терапии от коронавируса. Организация назвала комбинированный противовирусный препарат нирматрелвир+ритонавир (Paxlovid) наилучшим решением для терапии легких и среднетяжелых случаев коронавирусной инфекции у пациентов с высоким риском тяжелого течения и госпитализации. Препарат рекомендуется пациентам с нетяжелым течением COVID-19, которые подвергаются наибольшему риску развития тяжелого заболевания и госпитализации: невакцинированным, пожилым или людям с ослабленным иммунитетом.

Рекомендация основана на новых данных двух рандомизированных исследований, в них приняли участие 3078 пациентов. Данные показывают, что после такого лечения риск госпитализации снижается на 85%. В группе высокого риска (риск госпитализации более 10%) — уменьшился на 84 человека на 1 тыс. пациентов.

Также ВОЗ обновила рекомендации по еще одному противовирусному лекарственному средству — ремдесивиру. Ранее организация выступала против его использования у всех пациентов с COVID-19, независимо от тяжести заболевания. ВОЗ полагала, что совокупность данных на тот момент продемонстрировала незначительное влияние или отсутствие влияния на смертность. После публикации новых данных клинического исследования результатов госпитализации рекомендации были обновлены. ВОЗ предлагает использовать ремдесивир у пациентов с COVID-19 легкой или средней степени тяжести, которые подвергаются высокому риску госпитализации. Рекомендация по применению ремдесивира у пациентов с тяжелой или критической формой COVID-19 в настоящее время пересматривается.

В декабре 2021 года FDA одобрило Paxlovid от компании Pfizer, в состав которого входит комбинация нирматрелвир+ритонавир. Минздрав России сегодня, 22 апреля, зарегистрировал препарат «Скайвира» для лечения COVID-19 от компании «Промомед». Препарат является аналогом препарата Paxlovid от компании Pfizer. Также компания «Фармасинтез» ожидает регистрацию препарата «Виконавир».

Компания Pfizer в данный момент проводит три испытания лекарства Paxlovid (PF-07321332) в России.

Артем Косенок

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