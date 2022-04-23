Производители элайнеров в РФ столкнулись с трудностями завоза материалов из Германии

Российские производители элайнеров – прозрачных кап, используемых для коррекции прикуса вместо брекетов, – столкнулись с трудностями завоза биополимерных пластин из Германии, пишет «Коммерсантъ». Сразу два крупных немецких поставщика, Dreve Dentamid и Scheu Dental, приостановили их импорт в РФ до решения проблем с логистикой. Медизделия, как и препараты, не попали под санкции Евросоюза.

В «Ортодент Т» (дистрибьютор Scheu Dental) сообщили изданию, что пока у них нет возможности завезти продукцию из-за логистических ограничений. В «Меденте» (дистрибьютор Dreve) заявляют, что поставки продолжаются. Dreve отгрузил последнюю партию продукции в начале апреля, поясняет гендиректор Star Smile Владимир Луценко.

Локальные компании ищут альтернативных поставщиков, в том числе из Китая и Индии. Но регистрация в России новых пластин может занять месяцы, предупреждают эксперты.

«После введенного ЕС запрета на въезд фур из РФ в Евросоюз компания прорабатывает новые варианты логистики. Альтернативные маршруты поставок сейчас изучает и Scheu Dental», – говорит господин Луценко.

«FlexiLigner, работающий в основном с поставщиками из Германии, продолжает получать продукцию», – утверждает основатель компании Гану Адхикари. При этом, по данным Eurokappa, цены на пластины выросли минимум в два раза, по данным Star Smile – на 30%. Так, по данным Eurokappa, если в начале 2022 года стоимость наиболее используемой пластины Biolon составляла около 80 рублей, то сейчас – в среднем 200 рублей.

У крупных российских компаний пока есть запасы пластин, отмечает издание. В Eurokappa их хватит минимум на год. В FlexiLigner говорят, что успели сделать достаточно запасов. В Star Smile сообщили, что успели закупить объем пластин, которого должно хватить до открытия новых маршрутов поставок.

В последнее время элайнеры набирали популярность среди россиян. В ряде клиник доля процедур с использованием прозрачных кап достигала 40%. Самые популярные элайнеры – Invisalign – в РФ завозила американская Align Technology, но в феврале этого года приостановила поставки.

Помимо пластин Dreve Dentamid и Scheu Dental, в РФ разрешено применение продукции под брендом Taglus от индийской Laxmi Dental. Ее в ноябре 2021 года зарегистрировала FlexiLigner. Но российские производители не готовы полностью переходить на использование Taglus.

«Они слишком жесткие и, как показывают лабораторные тесты, уступают по своим свойствам немецким пластинам», – приводит издание слова Владимира Луценко из Star Smile.

«В Star Smile рассчитывают зарегистрировать в ближайшие месяцы продукцию „крупного китайского производителя”», – говорит господин Луценко. «Eurokappa уже вышла на поставщиков из Индии, Китая, Индонезии, рассматривает Бразилию», – перечислил Марат Загидуллов. Но процесс регистрации медизделий сейчас осложнился и в среднем может занять от шести месяцев до года.

gxpnews