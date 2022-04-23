Производство ветпрепаратов в РФ в 2021 году достигло 170 млн единиц

В России в 2021 году было произведено 14 млрд доз вакцин от болезней животных и 170 млн единиц фармацевтических ветеринарных продуктов, сообщает пресс-служба Минсельхоза.

«В нашей стране существуют аналоги всех востребованных на рынке зарубежных препаратов, в том числе вакцин и средств диагностики для животных, а также собственные уникальные разработки. В целом ассортиментный ряд насчитывает более 1200 наименований. Только за последние годы было зарегистрировано 117 отечественных ветеринарных средств. В совокупности более 100 российских производителей за 2021 год выпустили свыше 14 млрд доз вакцин и 170 млн единиц фармацевтических продуктов», – сообщил заместитель министра Максим Увайдов.

На рынке широко представлены отечественные противопаразитарные препараты как для профилактики, так и для лечения: например, в линейке ООО «НВЦ Агроветзащита». Также в настоящее время зарегистрирован 41 нестероидный противовоспалительный препарат. Среди их производителей – OOO «НВЦ Агроветзащита», ООО «АлексАнн» и другие компании, перечислили в Минсельхозе.

Россельхознадзором проводится государственная регистрация «Трамвета» (МНН «Трамадол»), производимого ФГУП «Московский эндокринный завод». Его будут применять собакам и кошкам в качестве обезболивающего средства в составе комплексной терапии. Завершение регистрации планируется к концу апреля 2022 года, отметили в министерстве.

gxpnews