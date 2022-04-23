Страны G20 договорились создать фонд готовности к будущей пандемии

Страны G20 предварительно договорились создать глобальный фонд для обеспечения готовности к будущей пандемии, который, вероятно, будет размещен во Всемирном банке, передает Reuters. На создании такого фонда настаивают США и Индонезия, но другие страны обеспокоены тем, что эта инициатива может ослабить Всемирную организацию здравоохранения.

Тем не менее заявление, опубликованное Индонезией, председателем G20 в этом году, после встреч министров финансов в Вашингтоне на этой неделе, подтвердило, что G20 «достигла консенсуса» по созданию такого фонда. В документе говорится, что наиболее эффективным вариантом был бы фонд финансового посредника, размещенный во Всемирном банке. Ранее на этой неделе ВОЗ и Всемирный банк подсчитали, что ежегодный дефицит финансирования готовности к пандемии составляет $10,5 млрд, и любой фонд обеспечения готовности необходимо финансировать в течение пяти лет, что предполагает запрос на $50 млрд.

В рекомендациях ВОЗ для G20 ранее на этой неделе говорилось, что «крайне важно», чтобы фонд не подрывал работу механизмов финансирования общественного здравоохранения, и указывалось на важную роль ВОЗ в принятии решений в фонде.

gxpnews