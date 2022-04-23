Центр лекобеспечения закупит гемостатики по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на закупку двух гемостатиков для лечения высокозатратных заболеваний.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.