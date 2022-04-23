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Центр лекобеспечения закупит гемостатики по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на закупку двух гемостатиков для лечения высокозатратных заболеваний.

Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.

МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок
1 Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ 73 736 000,00 11,06 815 520 160,00 06.05.2022
2 Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1500 МЕ 7 290 000,00 12,37 90 177 300,00 29.04.2022
3 Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 3 192 000,00 12,37 39 485 040,00 29.04.2022
4 Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ 37 591 000,00 12,37 465 000 670,00 06.05.2022

Елена Сидорова
pharmvestnik

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23 апреля, 2022 | Просмотров: 70