Центр лекобеспечения закупит гемостатики по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил четыре аукциона на закупку двух гемостатиков для лечения высокозатратных заболеваний.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Мороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ
|73 736 000,00
|11,06
|815 520 160,00
|06.05.2022
|2
|Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1500 МЕ
|7 290 000,00
|12,37
|90 177 300,00
|29.04.2022
|3
|Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|3 192 000,00
|12,37
|39 485 040,00
|29.04.2022
|4
|Эфмороктоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000 МЕ
|37 591 000,00
|12,37
|465 000 670,00
|06.05.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik