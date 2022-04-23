Минздрав одобрил российский аналог Paxlovid

Минздрав зарегистрировал препарат «Скайвира» для лечения COVID-19 от компании «Промомед». Лекарство является аналогом препарата Paxlovid от компании Pfizer. Нирматрелвир+ритонавир включен в последнюю (15-ю) версию Клинических рекомендаций Минздрава для лечения COVID-19.

Минздрав одобрил препарат «Скайвира» для лечения COVID-19 от компании «Промомед». Информация об этом размещена в Государственном реестре лекарственных средств. Лекарство содержит комбинацию действующих веществ нирматрелвир+ритонавир. Данная комбинация входит в состав оригинального препарата от компании Pfizer под названием Paxlovid.

По данным реестра, препарат выпускается в виде таблеток и содержит 300 мг нирматрелвира и 100 мг ритонавира. Основной компонент нирматрелвир является ингибитором основной протеазы SARS-CoV-2 (Mpro), что приводит к предотвращению вирусной репликации.

Нирматрелвир используется в сочетании с низкой дозой ритонавира, лекарственного средства от ВИЧ. Ритонавир помогает замедлить метаболизм или распад нирматрелвира, что позволяет ему сохранять активность в течение более длительного времени.

Лекарство предназначено для лечения COVID-19 легкого и среднетяжелого течения.

Препарат «Скайвира» принимают по одной таблетке два раза в сутки в течение пяти дней. Применять препарат рекомендуют как можно раньше после постановки диагноза или в течение пяти дней после появления первых симптомов, отмечено в инструкции.

В качестве противопоказаний в инструкции указаны почечная и печеночная недостаточность. Препарат нельзя принимать пациентам до 18 лет, беременным, планирующим беременность и кормящим женщинам.

Наиболее частыми побочными действиями при приеме лекарства в документе отмечены: потеря вкуса, диарея, головная боль и рвота.

В инструкции имеется большой раздел взаимодействия с другими лекарственными средствами. В нем указано значительное количество классов препаратов. В их числе некоторые анальгетики, антикоагулянты, антигистаминные средства и т.д.

Ранее в Минздрав также подала заявку компания «Фармасинтез» на регистрацию препарата «Виконавир» (нирматрелвир+ритонавир).

Компания Pfizer в данный момент проводит три испытания лекарства Paxlovid (PF-07321332) в России.

Препарат нирматрелвир+ритонавир был одобрен FDA, EMA, включен в последнюю (15-ю) версию Клинических рекомендаций Минздрава для лечения COVID-19. Также сегодня, 22 апреля, Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) рекомендовала применять препарат Paxlovid от компании Pfizer для лечения легкой или средней степени тяжести COVID-19 у пациентов с высоким риском госпитализации.

Вероника Догузова

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