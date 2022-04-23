В большинстве российских компаний не проводилась индексация зарплат

Серьезных изменений в HR-стратегиях большинства российских компаний в текущей ситуации не наблюдается. Это констатировала партнер компании Kontakt InterSearch Russia Юлия Забазарных на HR-сессии в рамках XI международного фармацевтического форума PharmPRO.

В то же время в ряде организаций начались процессы по пересмотру подходов к политике льгот и компенсаций, следует из опроса, проведенного Kontakt среди HR-директоров и CEO в марте-апреле 2022 года. Исследование есть в распоряжении «ФВ». В опросе приняли участие свыше 600 руководителей, в основном из российских компаний, представляющих большой и средний бизнес разных секторов рынка, включая фарму.

Результаты опроса участников фармотрасли «не сильно» отличаются от данных в целом по рынку, уточнила спикер. При этом она подчеркнула, что фарма и агросектор традиционно «наиболее устойчивы к любым изменениям».

Согласно опросу, большинство компаний (70%) либо ничего не поменяли в бонусных схемах, либо находятся в процессе обсуждения возможных изменений. Там, где бонусные выплаты сократили, пострадали в основном линейные сотрудники. Линейный персонал составляет большинство среди тех, кому снизили бонусы более чем на 10%. Меньше всего процесс урезания бонусов затронул топ-менеджмент.

Более половины опрошенных работодателей (54%) запланированные ранее сроки выплаты бонусов не пересматривали. Только 8% заморозили выплату на неопределенный срок. 21% либо уже выплатили бонусы (финансовый год заканчивается в разных компаниях в разное время), либо находятся в процессе обсуждения изменений. При этом 17% работодателей решили выплатить бонусы ранее планируемого срока.

«Когда был взлет валютного курса, некоторые компании реализовали социальную программу для сотрудников чуть раньше», — пояснила Забазарных.

Эксперт обратила внимание на наметившееся «противостояние» позиций между акционерами и топ-менеджерами в отношении мотивационных схем. Акционеры хотят увеличивать сроки выплаты долгосрочных поощрительных бонусов. Топ-менеджеры заинтересованы получать вознаграждение быстрее.

Рекрутер привела недавний кейс. Кандидат на топовую позицию был против включения в условия договора MTI-бонуса и просил увеличить оклад. В итоге компания согласилась на условия кандидата, так как очень нуждалась в его компетенциях.

«Это скорее редкая история. Далеко не все акционеры идут навстречу кандидатам», — прокомментировала Забазарных.

Более 70% компаний не индексировали зарплаты своим сотрудникам или еще не приняли по этому вопросу решения. В компаниях, где прошла индексация, средний прирост зарплаты по всем грейдам составил 10%. Там, где зарплаты сократили, оклады снизились в среднем по всем грейдам на 7%.

Компании, которые в марте-апреле проиндексировали зарплаты, постарались вывести индексацию в индивидуальные стимулирующие надбавки, рассказала эксперт в области управления эффективностью, организационного развития и HR Наталья Краснова.

«Все изменения в оплате труда происходят сейчас с позиции, чтобы была «дорога с двухсторонним движением». Компании стараются вводить изменения не в оклады, не в штатное расписание, а чтобы была гибкость в оплате труда, мотивация на результат», — отметила эксперт.

По словам Красновой, компании быстро, «в прыжке», пересматривают карты эффективности, карты результативности топ-менеджеров. Резко сместился тренд в системе мотивации — от премирования по целям к премированию по показателям. «Сегодня нужны быстрые легкие измерители KPI — надо идти по «приборам», — подчеркнула эксперт.

Чтобы не брать в штат новых сотрудников, работодатели стали активно использовать альтернативные виды занятости. «Компании придерживаются подхода «Если можно, сразу не женись». То есть стараются увеличивать не постоянные, а переменные затраты — таков сегодня девиз HR», — отметила Краснова.

Наталья Маскина

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