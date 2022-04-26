Выручка «Биннофарм Групп» в 2021 году выросла на 19,3%

Одна из российских производственных фармацевтических компаний «Биннофарм Групп» (входит в ГК АФК «Система») объявляет аудированные консолидированные финансовые результаты, подготовленные в соответствии с МСФО, за полный год, завершившийся 31 декабря 2021 г.

Выручка за 12 месяцев 2021 года выросла на 19,3% до 25,5 млрд рублей год к году за счет роста продаж в розничном, госпитальном и экспортном сегментах фармацевтического рынка.

Рост продаж в госпитальном сегменте за 12 месяцев 2021 года составил 27% год к году. Компания увеличила продажи в розничном сегменте на 20% год к году, что в три раза превышает темп роста розничного сегмента рынка за 2021 год . Ключевыми драйверами роста здесь стали продажи продуктов «Биннофарм Групп», направленных на улучшение качества жизни потребителей – венотоника «Ангиорус», синбиотика «Максилак», противомикробной и противовоспалительной мази «Офломелид», спазмолитика «Необутин» и других.

«Биннофарм Групп» также активно развивала экспортное направление, увеличив продажи на 15% год к году. В конце 2021 года компания объявила о начале международной экспансии и открытии официальных представительств в странах СНГ – Казахстане, Республике Беларусь, Азербайджане, Молдове, Армении и Узбекистане. Это позволяет «Биннофарм Групп» создать систему продвижения продукции компании в зарубежных странах и усилить присутствие на этих рынках.

«В 2021 году «Биннофарм Групп» увеличила OIBDA на 48,7% до 8,1 млрд рублей. Значительный рост OIBDA связан с ростом выручки, серьезной оптимизацией административных и коммерческих расходов и гармонизацией продуктового портфеля, — говорит генеральный директор «Биннофарм Групп» Рустем Муратов. – Сильные финансовые результаты подтверждают эффективность нашей стратегии, мы увеличиваем доли рынка в перспективных сегментах за счет нашей высокой конкурентоспособности».

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