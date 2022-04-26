Генпрокурор обвинил «коммерсантов от медицины» в завышении цен на лекарства

Генпрокурор Краснов объяснил рост цен на лекарства в регионах жадностью предпринимателей. Он призвал прокуратуру довести надзорные мероприятия «до логического завершения».

Во многих регионах цены на лекарства в медучреждениях и аптеках завысили «по причине порой необъяснимой жадности коммерсантов от медицины». Об этом в ходе расширенного заседания коллегии Генпрокуратуры с участием президента заявил генпрокурор Игорь Краснов. Он призвал прокуратуру продолжать мониторинг цен и довести надзорные мероприятия «до логического завершения».

«Жестко пресекайте попытки откровенных спекуляций в период нестабильности на рынке», — сказал Краснов (цитата по РИА «Новости»).

Ранее правительство ввело до конца года мораторий на проведение проверок предприятий и предпринимателей. Плановые проверки будут сохранены только в отношении небольшого закрытого перечня объектов контроля, в рамках санитарно-эпидемиологического, ветеринарного и пожарного контроля, а также надзора в области промышленной безопасности. В документе отмечается, что проведение внеплановых контрольных мероприятий допускается лишь в исключительных случаях при угрозе жизни и причинения тяжкого вреда здоровью граждан, угрозе обороне страны и безопасности государства, а также при угрозе возникновения ЧС природного и техногенного характера. При этом такие проверки должны быть согласованы с прокуратурой. Они также могут проводиться по поручению президента и правительства.

В начале марта президент Владимир Путин поручил главам регионов принять «исчерпывающие меры» по обеспечению социально-экономической стабильности. В соответствующем указе говорится о необходимости вести мониторинг розничных цен и наличия лекарств и медизделий, а также предпринимать меры, направленные на устранение повышенного спроса на отдельные виды товаров.

Также премьер-министр, выступая в Государственной думе с отчетом за 2021 год, отметил необходимость вести мониторинг цен и оперативно реагировать на повышенный спрос.

Фото: genproc.gov.ru

Ринат Васбеев

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