Abbvie и Dragonfly совместно разработают препараты для иммунных заболеваний

Abbvie и Dragonfly расширили сотрудничество для разработки препаратов против иммунных заболеваний. Впервые компании начали сотрудничество в 2019 году.

Dragonfly Therapeutics и AbbVie расширяют сотрудничество по разработке новых средств против новых фиброзных и аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщает Pharmaceutical-Technology.

В январе прошлого года AbbVie лицензировала первый препарат на основе технологической платформы TriNKET от Dragonfly. Это было сделано в рамках соглашения, подписанного компаниями в ноябре 2019 года.

В рамках новой сделки AbbVie получит возможность лицензировать права интеллектуальной собственности для новых кандидатных препаратов от Dragonfly. Эти средства будут также разрабатываться с использованием платформы TriNKET Dragonfly.

Dragonfly получит право на получение авансового платежа, промежуточных платежей в зависимости от успехов препарата в будущем и лицензионных платежей от AbbVie.

«Мы наблюдаем значительный прогресс по нашему текущему сотрудничеству с Dragonfly, сосредоточенном на их технологии triNKET, и рады расширить наше партнерство, включив в него дополнительные иммунологические мишени, представляющие интерес для AbbVie», — заявил вице-президент и глобальный руководитель AbbVie Discovery Research Джонатон Седжвик.

В августе 2020 года Dragonfly и Bristol-Myers Squibb заключили соглашение на 475 млн долл., по которому BMS получила эксклюзивную глобальную лицензию на исследовательскую программу иммунотерапии интерлейкина-12 (IL-12).

Николай Соколов

pharmvestnik