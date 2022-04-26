Abbvie и Dragonfly совместно разработают препараты для иммунных заболеваний

Abbvie и Dragonfly расширили сотрудничество для разработки препаратов против иммунных заболеваний. Впервые компании начали сотрудничество в 2019 году.
Dragonfly Therapeutics и AbbVie расширяют сотрудничество по разработке новых средств против новых фиброзных и аутоиммунных заболеваний. Об этом сообщает Pharmaceutical-Technology.
В январе прошлого года AbbVie лицензировала первый препарат на основе технологической платформы TriNKET от Dragonfly. Это было сделано в рамках соглашения, подписанного компаниями в ноябре 2019 года.
В рамках новой сделки AbbVie получит возможность лицензировать права интеллектуальной собственности для новых кандидатных препаратов от Dragonfly. Эти средства будут также разрабатываться с использованием платформы TriNKET Dragonfly.
Dragonfly получит право на получение авансового платежа, промежуточных платежей в зависимости от успехов препарата в будущем и лицензионных платежей от AbbVie.
«Мы наблюдаем значительный прогресс по нашему текущему сотрудничеству с Dragonfly, сосредоточенном на их технологии triNKET, и рады расширить наше партнерство, включив в него дополнительные иммунологические мишени, представляющие интерес для AbbVie», — заявил вице-президент и глобальный руководитель AbbVie Discovery Research Джонатон Седжвик.
В августе 2020 года Dragonfly и Bristol-Myers Squibb заключили соглашение на 475 млн долл., по которому BMS получила эксклюзивную глобальную лицензию на исследовательскую программу иммунотерапии интерлейкина-12 (IL-12).
Николай Соколов
pharmvestnik