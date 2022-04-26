Производителей могут освободить от получения лицензии на сервис собственных медизделий

Минздрав РФ намерен освободить производителей от получения лицензии на техническое обслуживание медицинских изделий собственного выпуска. Поправки разработаны по итогам общественного обсуждения проекта изменений в Положение о лицензировании деятельности по сервису медизделий, представленных в марте 2022 года. Минздрав РФ намерен освободить производителей от получения лицензии на техническое обслуживание медицинских изделий собственного выпуска. Поправки разработаны по итогам общественного обсуждения проекта изменений в Положение о лицензировании деятельности по сервису медизделий, представленных в марте 2022 года.

В частности, в проект изменений в постановление Правительства РФ №2129 от 30 ноября 2021 года «Об утверждении Положения о лицензировании деятельности по техническому обслуживанию медицинских изделий» предлагается включить пункт о том, что техническое обслуживание медизделий, осуществляемое непосредственно производителем этой продукции, не подлежит лицензированию.

Минздрав начал работу над поправками в профильное постановление в марте 2022 года. В первоначальной версии в регламенте корректировался пункт о наличии у соискателя лицензии и лицензиата необходимой системы производственного контроля – документом устанавливался ограниченный перечень требований к системе управления качеством. По замыслу авторов документа, это позволило бы уменьшить финансовые затраты участников рынка на прохождение процедуры сертификации по ISO 13485-2017, а также «исключить возможность создания теневого рынка сертификации без фактического внедрения системы менеджмента качества».

Кроме того, ведомство планировало дополнить перечни оборудования для техобслуживания медизделий класса потенциального риска 2а и 2б, а в перечень понятия «техническое обслуживание», подпадающего под лицензирование, предполагалось внести ремонт (восстановление работоспособности) и контроль технического состояния медоборудования.

Поправки, в случае их утверждения, вступят в силу с 1 сентября 2022 года.

В ноябре 2021 года Правительство РФ утвердило новый регламент о лицензировании технического обслуживания медицинских изделий. Из-под регулирования документом был выведен сервис МИ с низким классом риска, а также юрлица или индивидуальные предприниматели, занимающиеся обслуживанием собственного медоборудования. Кроме того, в новой версии регламента был прописан перечень оборудования, необходимого для сервиса медтехники по каждому из видов.

Компании, занимающиеся техническим обслуживанием медоборудования, должны будут с 1 марта 2022 года до 1 января 2024 года подать заявление в Росздравнадзор о внесении изменений в реестр в связи с актуализацией перечня выполняемых работ по техобслуживанию.