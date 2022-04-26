В России планируют запустить аналог маркетплейса iHerb

Российские предприниматели намерены создать отечественный аналог американского интернет-магазина iHerb по продаже БАДов и витаминов. Планируется, что онлайн-площадка под названием RuHerb в течение года сможет заместить до 90% ассортимента маркетплейса продукцией российских производителей. Российские предприниматели намерены создать отечественный аналог американского интернет-магазина iHerb по продаже БАДов и витаминов. Планируется, что онлайн-площадка под названием RuHerb в течение года сможет заместить до 90% ассортимента маркетплейса продукцией российских производителей.

Авторами проекта выступают представители платформы Национальной технологической инициативы (НТИ). Они достигли предварительных договоренностей с рядом отечественных производителей. На площадке в числе растительных добавок могут начать продавать БАДы на основе иван-чая, чаги и вытяжки из хвойных. Проект планируют представить в Москве на форуме «Сильные идеи для нового времени».

«Почти все они [производители] открыты новым каналам сбыта, [в том числе сотрудничеству] с разработчиками IT-инфраструктуры. Складскую инфраструктуру планируем расширять поэтапно. Проект позволит поддержать производителей, создать новые рабочие места и будет способствовать оздоровлению населения», – рассказал руководитель проекта, президент компании NRG International Алексей Бабинцев.

Домен ruherb.ru был зарегистрирован еще в апреле 2019 года. Владельцем является частное лицо, информация о котором не раскрывается. Сейчас сайт не функционирует.

Американский интернет-магазин iHerb 24 февраля 2022 года сообщил о прекращении «на неопределенный срок» доставки продукции в четыре страны, в том числе Россию. Как выяснил Vademecum, приостановка связана с логистическими проблемами – перебоями в авиасообщении и невозможностью гарантировать доставку в срок. Однако сервис заявил, что совсем уходить с российского рынка не собирается.

В России доступ к iHerb ограничивали дважды: в 2019 и 2021 годах. В январе 2022 года российский сегмент портала американского интернет-магазина появился в реестре запрещенных сайтов Роскомнадзора. Такое решение основано на постановлении Центрального районного суда Барнаула от 24 августа 2021 года, который признал запрещенной на территории РФ информацию о свободной продаже и доставке в страну товаров с содержанием наркотических и психотропных веществ, а также гомеопатических средств под видом БАДов без регистрационных удостоверений на лекарственный препарат и спортивного питания, запрещенного к ввозу на территорию России без специального разрешения от Минспорта РФ.

iHerb – американский онлайн-магазин органической продукции, основан в 1997 году. Он специализируется на продаже БАДов, средств для домашнего ухода, натуральной косметики, витаминов и других товаров. По данным «Infoline-аналитика», продажи iHerb в мире превышают $500 млн в год, а в России по итогам 2019 года составили более 7 млрд рублей.