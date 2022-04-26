Будут ли онлайн-аптеки стабильными в новой реальности

В апреле 2022 года можно с уверенностью сказать, что мы живём в новых условиях и реальности – и бизнес начинает постепенно приспосабливаться к ним. За эти недели мы увидели ажиотажные недели, когда спрос на лекарства сравнился со спросом на гречку времён начала пандемии ковида, а затем – постепенное снижение активности. Весь аптечный рынок сходится во мнении, что нас ожидает снижение продаж: многие потребители закупились необходимыми лекарствами на месяц или даже год вперёд, и теперь обычный покупатель аптеки перейдёт в режим выжидания или экономии. Даже при условии того, что лекарства – это один из самых антикризисных сегментов. По данным опроса исследовательского холдинга Ромир, проведённого в середине марта, лекарства оказались на предпоследней позиции в среди товаров, от которых готовы отказываться россияне – из 33 категорий в целом.

Какая судьба ждёт рынок онлайн-аптек?

Привычка заказывать лекарства онлайн сохранится

С большой вероятностью мы не увидим в ближайшее время больших маркетинговых кампаний, скидок и промокодов от онлайн-игроков. Однако привычка покупать товары онлайн и заказывать лекарства сохранится. Это удобно и проще, чем обойти несколько аптек пешком в поисках лучшей цены или нужного лекарства. К тому же, в новых реалиях для многих людей будет важно сохранить свободное время – чтобы использовать его для работы или увеличения собственных доходов в непростые времена.

Онлайн-аптеки также останутся одними из самых прозрачных и дешёвых для потребителя площадок: в интернете можно быстро сравнивать цены, подобрать аналоги и сделать заказ.

Онлайн идёт по стране

Москва, Санкт-Петербург и города-миллионеры остаются центрами интернет-торговли – благодаря размерам рынка и прокаченной логистике. Однако мы на примере «Сбер Еаптеки» видим, что потенциал в развитии онлайн-фармы есть по всей России. В прошлом году мы провели масштабную географическую экспансию, которую не делала ещё ни одна аптечная сеть – начали работать по всей России от Калининграда до Владивостока (а в этом году запускаем в Сибири хабы в Нижневартовске, Чите, Улан-Удэ и Якутске). В этих городах люди уже делают сотни или даже тысячи заказов в день – это означает, что спрос на интернет-аптеки будет расти. Конечно, в этом есть заслуга и наших коллег по рынку – вместе мы создаём новую привычку.

У онлайн-аптек меньше капитальных затрат

Основные затраты и строка в PnL классических аптечных сетей – это, конечно, аренда помещений под офлайн-аптеки, поиск новых посещаемых точек, поиск способов снижения арендной платы.

Онлайн-аптеки также инвестируют в капитальные затраты – на аренду и строительство дарксторов или аптек-хабов (больших аптек со складскими помещениями, ориентирующиеся на сборку и доставку онлайн-заказов). Но это разовая история, которая заканчивается после проведения географической экспансии. В отличие от классических аптечных сетей, у онлайн-аптек нет необходимости конкурировать за самые посещаемые точки и объекты недвижимости – они могут арендовать пункты самовывоза в отдаленных местах, и клиенты будут посещать их ради получения заказа с необходимыми лекарствами.

Основные затраты онлайн-аптек – это расходы на ФОТ, оплату труда сотрудников. В этом случае они могут инвестировать больше в команду разработки, чтобы создавать новые технологии и платформу для онлайн-продаж.

Рост маркетплейсов может замедлиться

Конкурентами интернет-аптек в течение многих лет считались маркетплейсы – мультикатегорийные гиганты, которые помимо прочего хотели выйти в сегмент лекарств. Однако для обычных клиентов, особенно старшего возраста, было непривычным покупать в одном месте и лекарства, и одежду, и кухонные принадлежности. Поэтому крупные онлайн-аптеки в силу масштабов и экспертности сохранили и увеличили свою долю.

В новых реалиях можно ожидать, что маркетплейсы перейдут от борьбы за долю рынка к работе над эффективностью бизнеса. И в этом случае категория лекарств, как одна из самых низкомаржинальных и сложных, может не попасть в приоритет. Поэтому интернет-аптеки благодаря специфике своего бизнеса, экспертизе и сфокусированности останутся в числе лидеров.

Ассортимент

Об этом говорят часто, но хочется повторить – у онлайн-аптек из-за бизнес-модели есть возможность хранить значительно большее количество лекарств, чем у офлайна. К примеру, у нас в «Сбер Еаптеке» в аптеках-хабах хранится более 12 тысяч наименований лекарств, а на центральном складе – более 75 тысяч SKU. В конечном итоге, если потребителю нужно специфическое лекарство, то он обратится именно в интернет-аптеку, а не будет искать его в одной из ближайших офлайн-точек.

gxpnews