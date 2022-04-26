В технополисе «Москва» начали производить препарат от деменции

На территории технополиса «Москва» было запущено производство нового лекарственного препарата для терапии деменции при болезни Альцгеймера, выпускающегося в форме таблеток в четырех дозировках. Об этом сообщается на официальном сайте мэра Москвы.

«Новое лекарство разработано российской фармацевтической компанией и производится на площадке особой экономической зоны столицы. В аптеки Москвы препарат поступит в апреле 2022 года», – сказал вице-мэр города Владимир Ефимов.

Уникальность продукта заключается в комбинации в одной лекарственной форме двух молекул, которые дополняют действие друг друга.

Как отмечается, в кластере медицинских технологий, оборудования и биофармацевтики в ОЭЗ «Технополис „Москва”» сегодня работает около 30 предприятий, вносящих «значительный вклад в развитие современной медицины и обеспечение столицы и регионов России препаратами и медизделиями».

«ОЭЗ столицы стала центром притяжения инновационных компаний с большим технологическим потенциалом. Около 20 предприятий сегодня имеют статус резидента. Они выпускают средства для лечения онкологических, эндокринных, иммунных заболеваний. Производство российского препарата на мощностях технополиса „Москва” – яркий пример готовности отечественной фармы к созданию и производству инновационных продуктов», – отметил руководитель департамента инвестиционной и промышленной политики Москвы Владислав Овчинский.

За последний год к сообществу столичной ОЭЗ присоединились шесть предприятий медицинской направленности.

Как стало известно ранее, 80 вакансий открыли на фармпредприятиях технополиса «Москва».

gxpnews