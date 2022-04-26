СМИ сообщили о росте дефицита в России дорогостоящих лекарств

Минздрав России к началу апреля почти исчерпал предусмотренный на 2022 год бюджет на закупку лекарств по госпрограмме. Закрыть полностью потребности в средствах не удалось, поэтому были объявлены дополнительные госзакупки на 23 млрд рублей за счет средств, которые были выделены на 2023-2024 годы. Как пишет «Коммерсантъ», нарастает дефицит финансирования программы.

В текущем году министерство готово потратить допсредства на покупку лекарств от гемофилии, онкогематологических заболеваний и рассеянного склероза. Эти заболевания входят в программу 14 высокозатратных нозологий (14 ВЗН), по которой централизованно закупаются препараты для терапии орфанных заболеваний. Новые аукционы могли потребоваться в связи с фактическим исчерпанием соответствующего бюджета на этот год.

По словам сопредседателя Всероссийского союза пациентов Юрия Жулева, такая практика связана с недофинансированием программы. Согласно его оценке, дефицит программы составляет порядка 20 млрд рублей: в 2022 году бюджет программы вырос лишь на 4%, а регистр пациентов ежегодно пополняется в среднем на 5-10%.

Как отметил гендиректор DSM Group Сергей Шуляк, Минздрав таким образом пытается зафиксировать стоимость препаратов в условиях волатильности рубля и сэкономить средства бюджета.

Министерство здравоохранения РФ ранее разработало проект постановления, позволяющий закупку отдельных видов лекарств, которых нет в обращении в России либо в отношении которых возникла дефектура.

Федеральная таможенная служба (ФТС) заявила о сохранении импорта медикаментов из ЕС на уровне 2021 года.

gxpnews