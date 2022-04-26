В Госдуму внесен законопроект о создании регистра фармацевтов

Правительство Российской Федерации внесло в Госдуму законопроект, который наделяет Минздрав РФ полномочиями по созданию и ведению федерального регистра фармацевтов и лиц, получающих медицинское и фармацевтическое образование.

Предлагается внесение поправок в закон «Об основах охраны здоровья граждан в РФ». В частности, согласно документу, помимо уже осуществляемого персонифицированного учета входящих в федеральный регистр медицинских работников, предлагается введение персонифицированного учета фармацевтов, а также студентов колледжей и вузов, обучающихся на медиков и фармацевтов.

«В целях ведения персонифицированного учета лиц, которые участвуют в осуществлении фармацевтической деятельности, предлагается осуществлять обработку их персональных данных в том же объеме, что и о лицах, осуществляющих медицинскую деятельность», – гласит пояснительная записка к законопроекту.

Кроме того, указывается, что единая государственная информационная система в сфере здравоохранения (ЕГИСЗ) будет взаимодействовать с информационными системами в системе образования.

«Принятие законопроекта направлено на совершенствование государственной политики при формировании кадровых ресурсов здравоохранения, что позволит проводить анализ кадрового состава в сфере здравоохранения, а также трудоустройства лиц, которые получили среднее профессиональное и высшее медицинское образование, среднее профессиональное и высшее фармацевтическое образование», – говорится в пояснительной записке.

gxpnews