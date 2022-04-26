В Сеченовском университете исследуют препарат по усилению лекарств против рака

В Сеченовском университете стартовали доклинические исследования препарата, который усиливает эффект применения лекарств против рака. Об этом сообщили в пресс-службе вуза.

«Ученые Сеченовского университета приступили к проведению доклинических исследований препарата, который сможет повлиять на эффективность лекарств против онкологических заболеваний. Применяемые сегодня в терапии цитостатики со временем приводят к резистентности раковых клеток. Прототип препарата, разработанный учеными университета, поможет клеткам восстановить способность раковых клеток воспринимать препараты, запускающие процесс их самоуничтожения», – гласит сообщение.

Как отмечается, в ходе исследования процесса апоптоза (регулируемый процесс запрограммированной клеточной смерти) ученые выявили закономерности в регуляции соотношения белков Bax и Bcl-2 и определили факторы, которые можно использовать для усиления инициации процесса запрограммированной смерти клеток рака. Прототип препарата поможет клеткам восстановить способность к самоубийству путем запуска апоптоза, инициированного цитостатическими препаратами.

«Работа над тем, чтобы научиться управлять процессом апоптоза, ведется во многих странах мира. Наше открытие способно помочь в лечении многих заболеваний, в первую очередь онкологических. Ведь, говоря простым языком, рак – это клетки, которые потеряли способность подчиняться сигналам о прекращении размножения. Этот препарат не будет лекарством в классическом смысле этого слова. Мы разработали вещество, которое позволяет раковую клетку сделать чувствительной для терапии цитостатическим агентом. И сейчас, после успешных испытаний в лаборатории на раковых клетках, мы готовы перейти в фазу доклинических исследований. Так как процесс разработки любого лекарственного препарата подразумевает изучение не только эффективности, но в первую очередь безопасности», – рассказал директор Института молекулярной медицины Андрей Замятнин.

Доклинические исследования in vivo будут проводиться в Институте трансляционной медицины Сеченовского университета в рамках реализации программы стратегического академического лидерства «Приоритет-2030».

Сеченовский университет начал международное исследование по постковидному синдрому, стало известно ранее.

gxpnews