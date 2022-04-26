В Пермском крае создадут фармацевтический кластер

В Пермском крае появится Центр кластерного развития фармацевтической отрасли. Региональные власти сейчас обсуждают концепцию его создания с представителями вузов региона и фармкомпаний. Об этом в ходе совещания с министром здравоохранения России Михаилом Мурашко сообщил губернатор Прикамья Дмитрий Махонин.

«Сейчас фармкомпании говорят о серьезном дефиците высококомпетентных специалистов. Кроме того, в условиях санкций отечественной фармацевтике нужен рывок в части разработки и производства лекарственных препаратов. Проект, инициированный Пермской фармакадемией, как раз направлен на создание новых разработок лекарств и подготовку специалистов. Планируем, что в создании центра кластерного развития фармацевтической отрасли будут участвовать и другие вузы, научные организации, Пермский НОЦ, фармкомпании и бизнес. Проект масштабный, поэтому нам необходима поддержка правительства РФ и Минздрава. Михаил Мурашко поддержал наши планы», – сообщил в своем телеграм-канале Махонин по итогам встречи с Мурашко.

Как сообщается на официальном сайте губернатора и правительства Пермского края, проект направлен на создание новых разработок лекарственных средств и научно-технологической продукции, подготовку специалистов для фармацевтики и смежных отраслей в системах высшего, среднего профессионального и дополнительного профессионального образования, а также деятельность по ряду других направлений. Планируется, что в реализацию проекта помимо Пермской государственной фармацевтической академии (ПГФА) будут вовлечены другие вузы, научные организации, Пермский НОЦ, а также фармацевтические компании и бизнес. Реализация проекта позволит консолидировать усилия учебных заведений и научных организаций, уже работающих в данных направлениях, других заинтересованных участников, а также предприятий отрасли.

Дмитрий Махонин отметил, что в обсуждение концепции проекта уже вовлечены эксперты отрасли, в том числе представители фармацевтических компаний. Первоочередным вопросом в реализации этого проекта является наращивание материально-технической базы ПГФА в качестве площадки для дальнейшей работы, в том числе на ремонт помещений и оснащение оборудованием. Соответствующие письма уже направлены в Минздрав РФ.

Пермская фармакадемия работает над улучшением условий для обучения и созданием среды для комплексного взаимодействия в рамках будущего кластера. В ПГФА готовятся к открытию факультета промышленной фармации, также создаются два центра практической подготовки: по химическим технологиям (совместно с АО «Медисорб») и по биотехнологиям (с НПО «Биомед»). Планируется, что соглашения о создании этих центров будут заключены с компаниями до конца текущего года.

gxpnews