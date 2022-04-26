Минздрав опубликовал проект поправок Перечня ЖНВЛП на 2023 год

На официальном сайте Минздрава опубликован проект поправок в Перечень ЖНВЛП, которые вступят в силу с 1 января 2023 года. В нем всего восемь новых МНН, в 2022 году перечень пополнился 22 препаратами.

Минздрав опубликовал проект распоряжения правительства о внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ № 2406-р от 12.10.2019. Документ предусматривает изменения в Перечень ЖНВЛП на 2023 год.

Минздрав предлагает пополнить список восемью МНН, из них два препарата — лоноктоког альфа и руриоктоког альфа пэгол – также включены в перечень препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН), а противоопухолевое лекарство карфилзомиб, которое уже есть в списке ЖНВЛП, будет включено в ВЗН.

Также со следующего года аптекам не обязательно в минимальном ассортименте иметь таблетки ранитидина и некоторые лекарственные формы парацетамола.

Изменения в перечни лекарств, предусмотренные с 2023 года МНН Изменения Зафиксированная цена по протоколу Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности Ранитидин Лекарственная форма «таблетки» иск. из ЖНВЛП, искл. из мин. ассортимента — Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ Тедуглутид Вкл. в ЖНВЛП 1 350 000 Гемостатические средства Лоноктоког альфа Вкл. в ЖНВЛП + ВЗН 10,75 руб. (за МЕ) Руриоктоког альфа пэгол Вкл. в ЖНВЛП + ВЗН 10,70 руб. (за МЕ) Гематологические препараты другие Ланаделумаб Вкл. в ЖНВЛП 930 000 руб. (за упак.) Противовирусные препараты системного действия Долутегравир+ламивудин Вкл. в ЖНВЛП 5 585,45 руб. (за упак.) Препараты для лечения заболеваний сердца Рамиприл Вкл. в ЖНВЛП н/д Анальгетики Парацетамол Корректировка написания лекарственной формы в мин. ассортименте — Противопаркинсонические препараты Брекспипразол Вкл. в ЖНВЛП н/д Противоопухолевые препараты Паклитаксел+альбумин Вкл. в ЖНВЛП 12 916 руб. (1 фл. 100 мг) Карфилзомиб Вкл. в ВЗН 52 119,61 руб. (1 фл. 60 мг) Источник: Минздрав РФ

Пока непонятно, окончательная ли это версия поправок в Перечень ЖНВЛП на 2023 год. В Правилах формирования лекарственных перечней, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 871 от 28.08.2014, говорится лишь о том, что по итогам заседаний Комиссий Минздрава готовятся проекты распоряжений правительства об изменениях перечней, которые согласовываются с другими министерствами и службами (п.35,36 Правил). Кроме того, п.7 Правил предусматривает, что Перечень ЖНВЛП может меняться не реже одного раза в год, а ВЗН – не реже одного раза в три года.

В течение 2022 года Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней продолжит рассматривать предложения по изменению перечней лекарств. Ближайшее заседание состоится 27 апреля.

По опыту прошлого года: препараты, рассмотренные после публикации проекта поправок, в этот проект уже не попали.

Елена Калиновская

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