Минздрав опубликовал проект поправок Перечня ЖНВЛП на 2023 год

На официальном сайте Минздрава опубликован проект поправок в Перечень ЖНВЛП, которые вступят в силу с 1 января 2023 года. В нем всего восемь новых МНН, в 2022 году перечень пополнился 22 препаратами.
Минздрав опубликовал проект распоряжения правительства о внесении изменений в Распоряжение Правительства РФ № 2406-р от 12.10.2019. Документ предусматривает изменения в Перечень ЖНВЛП на 2023 год.
Минздрав предлагает пополнить список восемью МНН, из них два препарата — лоноктоког альфа и руриоктоког альфа пэгол – также включены в перечень препаратов по программе высокозатратных нозологий (ВЗН), а противоопухолевое лекарство карфилзомиб, которое уже есть в списке ЖНВЛП, будет включено в ВЗН.
Также со следующего года аптекам не обязательно в минимальном ассортименте иметь таблетки ранитидина и некоторые лекарственные формы парацетамола.
|Изменения в перечни лекарств, предусмотренные с 2023 года
|МНН
|Изменения
|Зафиксированная цена по протоколу
|Препараты для лечения заболеваний, связанных с нарушением кислотности
|Ранитидин
|Лекарственная форма «таблетки» иск. из ЖНВЛП, искл. из мин. ассортимента
|—
|Другие препараты для лечения заболеваний ЖКТ и нарушений обмена веществ
|Тедуглутид
|Вкл. в ЖНВЛП
|1 350 000
|Гемостатические средства
|Лоноктоког альфа
|Вкл. в ЖНВЛП + ВЗН
|10,75 руб. (за МЕ)
|Руриоктоког альфа пэгол
|Вкл. в ЖНВЛП + ВЗН
|10,70 руб. (за МЕ)
|Гематологические препараты другие
|Ланаделумаб
|Вкл. в ЖНВЛП
|930 000 руб. (за упак.)
|Противовирусные препараты системного действия
|Долутегравир+ламивудин
|Вкл. в ЖНВЛП
|5 585,45 руб. (за упак.)
|Препараты для лечения заболеваний сердца
|Рамиприл
|Вкл. в ЖНВЛП
|н/д
|Анальгетики
|Парацетамол
|Корректировка написания лекарственной формы в мин. ассортименте
|—
|Противопаркинсонические препараты
|Брекспипразол
|Вкл. в ЖНВЛП
|н/д
|Противоопухолевые препараты
|Паклитаксел+альбумин
|Вкл. в ЖНВЛП
|12 916 руб. (1 фл. 100 мг)
|Карфилзомиб
|Вкл. в ВЗН
|52 119,61 руб. (1 фл. 60 мг)
|Источник: Минздрав РФ
Пока непонятно, окончательная ли это версия поправок в Перечень ЖНВЛП на 2023 год. В Правилах формирования лекарственных перечней, утвержденных Постановлением Правительства РФ № 871 от 28.08.2014, говорится лишь о том, что по итогам заседаний Комиссий Минздрава готовятся проекты распоряжений правительства об изменениях перечней, которые согласовываются с другими министерствами и службами (п.35,36 Правил). Кроме того, п.7 Правил предусматривает, что Перечень ЖНВЛП может меняться не реже одного раза в год, а ВЗН – не реже одного раза в три года.
В течение 2022 года Комиссия Минздрава по формированию лекарственных перечней продолжит рассматривать предложения по изменению перечней лекарств. Ближайшее заседание состоится 27 апреля.
По опыту прошлого года: препараты, рассмотренные после публикации проекта поправок, в этот проект уже не попали.
Елена Калиновская
pharmvestnik