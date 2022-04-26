ФАС согласовала цены на российские молнупиравир и фавипиравир

ФАС согласовала цены на российские лекарственные препараты против коронавируса «Ковипир», «Эсперавир» и «Арепливир». Они включены в Перечень ЖНВЛП.
ФАС России согласовала цены на российский молнупиравир. Цена на «Ковипир» производства АО «Фармасинтез» и «Эсперавир» производства АО «Биохимик» составила 5800 руб. за курс из 40 капсул в дозировке 200 мг. Также согласована цена на новые упаковки ранее зарегистрированного «Арепливира» (МНН фавипиравир) производства АО «Биохимик». Все цены соответствуют ранее зарегистрированным, исходя из стоимости 100 руб. за 1 таблетку.
Все препараты входят в Перечень ЖНВЛП.