Продажи Roche в первом квартале выросли на 10%

Продажи швейцарской компании Roche в I квартале этого года увеличились на 10% по сравнению с тем же периодом прошлого года и составили примерно 17,2 млрд долл. Рост был обеспечен за счет таких препаратов, как «Окревус» против рассеянного склероза и Hemlibra против гемофилии.

Продажи швейцарского производителя Roche в I квартале 2022 года увеличились на 10%, сообщается на сайте компании. За первые три месяца этого года продажи выросли до около 17,2 млрд долл. по сравнению с приблизительно 15,6 млрд долл. в прошлом году. Reuters пишет, что аналитики предполагали меньшую сумму и финансовые результаты компании превзошли рыночные ожидания.

Наибольший рост пришелся на подразделение диагностики. Оно сообщило о росте продаж на 24%, до примерно 5,5 млрд долл. за счет тестов на COVID-19 и кардиологических тестов.

Кроме того, выручка от препарата против рассеянного склероза «Окревус» увеличилась на 18% и достигла примерно 1,5 млрд долл., а продажи препарата Hemlibra против гемофилии подскочили на 30%, до примерно 900 млн долл. Это компенсировало снижение продаж запатентованных противоопухолевых препаратов «Герцептин», «Авастин» и «Ритуксан» из-за появления более дешевых конкурирующих продуктов.

Roche ожидает, что продажи в 2022 году останутся на прежнем уровне или немного вырастут, однако не настолько, как в прошлом году, когда рост составил 9%. Продажи препаратов и средств диагностики COVID-19 сократятся в этом году примерно на 2,1 млрд долл. и составят примерно 5,2 млрд долл.

Николай Соколов

pharmvestnik