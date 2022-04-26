В Узбекистане будут производить инсулины по технологии «Герофарм»

Министерство здравоохранения Республики Узбекистан и компании «Герофарм» и Zuma Pharma (Узбекистан) подписали соглашение о сотрудничестве, которое предполагает трансфер технологии и локализацию производства аналоговых и человеческих инсулинов на территории Узбекистана.

В церемонии подписания соглашения приняли участие министр промышленности и торговли РФ Денис Мантуров и заместитель премьер-министра Республики Узбекистан по вопросам инвестиций и внешнеэкономических связей – министр инвестиций и внешней торговли Республики Узбекистан Сардор Умурзаков.

Заключенное соглашение носит стратегический характер и определяет основные направления сотрудничества в области производства инсулинов на территории Узбекистана.

В Узбекистане, согласно статистике РМНПЦ эндокринологии Узбекистана, зарегистрировано более 277 тыc. пациентов с сахарным диабетом, более 3 тыс. из них – дети и подростки в возрасте до 18 лет. Реализация инвестиционного проекта позволит обеспечить граждан Узбекистана, страдающих сахарным диабетом, современными, эффективными и доступными препаратами инсулинов.

Принимая во внимание потребность в развитии биотехнологического производства на территории страны и обеспечении лекарственной безопасности Узбекистана, «Герофарм» осуществит трансфер технологии производства аналоговых и человеческих инсулинов на площадку Zuma Pharma с перспективой локализации производства готовой лекарственной формы.

Для реализации соглашения стороны создадут рабочую группу и разработают план реализации проекта (дорожную карту), определяющий сроки и условия сотрудничества.

«У «Герофарм» уже есть успешный опыт технологического трансфера производства инсулина в другие страны. Мы готовы и дальше делиться экспертизой и технологиями в данной сфере, поскольку сотни тысяч больных сахарным диабетом зависят от ежедневных инъекций. Сегодня мы предпринимаем все необходимые шаги для того, чтобы обеспечивать препаратами российских пациентов, которые используют инсулины «Герофарм», и развивать производство инсулинов за рубежом. Мы уверены, что жизнь каждого пациента имеет значение, и если мы можем помогать в решении острой социальной проблемы, то считаем это своей ответственностью», – отметил генеральный директор компании Петр Родионов.

Кроме технологического сотрудничества «Герофарм» также продолжит оказывать поддержку в повышении уровня квалификации медицинского персонала лечебных учреждений Узбекистана.

С 1 апреля в Республике в целях обеспечения раннего выявления и целевого наблюдения эндокринных заболеваний внедрена новая модель медицинского наблюдения и патронажа. Она в том числе предусматривает переподготовку врачей по диагностике и лечению эндокринных заболеваний. Решению этой задачи во многом способствует развитие межгосударственного диалога — проведение встреч российских и узбекских специалистов, создание научной, образовательной и исследовательской среды для разработки и реализации эффективных совместных проектов.

Так, в феврале 2022 года при поддержке компании был организован визит в Российскую Федерацию директора Республиканского специализированного научно-практического медицинского центра эндокринологии министерства здравоохранения Республики Узбекистан Феруза Тураева и главного эндокринолога Узбекистана Ферузы Хайдаровой для проведения серии встреч в ведущих медицинских центрах России. В результате встреч подписаны два соглашения о сотрудничестве (с ФГБУ «НМИЦ эндокринологии Минздрава России» и ФГБУ «НМИЦ им. В.А. Алмазова Минздрава России»). В настоящий момент планируется запуск образовательного проекта в области профилактики и лечения сахарного диабета для врачей и пациентов.

gxpnews