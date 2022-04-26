Правительство одобрило предоставление госгарантий на проведение клинисследований за рубежом

Правительство поддержит отечественных фармпроизводителей при проведении клинических исследований за рубежом. Перечень промышленной продукции, при экспорте которой предоставляется государственная поддержка, дополнили препаратами для проведения клинических исследований.

Правительство расширило перечень промышленной продукции, при осуществлении экспорта которой оказывается государственная гарантийная поддержка, включив в него наборы обезличенных клинических препаратов для проведения одобренных клинических исследований. Распоряжением Правительства РФ № 947-р от 20.04.2022 соответствующие дополнения были внесены в Распоряжение Правительства РФ № 1222-р от 21.09.2004.

Правительство будет предоставлять государственные гарантии в иностранной валюте на обеспечение исполнения обязательств по экспортным контрактам на поставку расходных материалов для проведения одобренных клинических исследований. Код товарной номенклатуры внешнеэкономической деятельности «3006 93 000 0» включили в перечень промышленной продукции с государственной поддержкой экспорта.

По правилам предоставления государственных гарантий (Постановление Правительства РФ № 803 от 01.11.2008) правительство может выступать гарантом оплаты по договорам поставки указанной продукции, кредитных обязательств участников экспортных контрактов, связанных с поставкой такой продукции или ее производством. Выдачу соответствующих гарантий осуществляет Внешэкономбанк.

Для получения господдержки поставка лекарств для клинических исследований должна осуществляться в одно из одобренных иностранных государств. Сейчас в этом списке 56 стран, включая страны СНГ, Латинской Америки, Восточной Европы, Африки и Азии.

Ранее правительство также одобрило льготные условия получения участниками фармрынка независимых банковских гарантий. Системообразующим фармпроизводителям и дистрибьюторам они будут выдаваться с комиссией в 1%, а банкам будет компенсироваться до 2%.

Таисия Кубрина

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