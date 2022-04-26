Программы лояльности позитивно влияли на уровень приверженности пациентов лечению

Программы лояльности позволяют фармпроизводителям решить несколько проблем одновременно. При этом они могут быть одинаково эффективны как для OTC, так и для рецептурных брендов.

Программы лояльности позволяют влиять на уровень приверженности терапии и продолжительность приема лекарства пациентом. Немаловажно, что производитель получает уникальную аналитику, причем в режиме онлайн. Об этом сообщила ведущий эксперт в области маркетинга, розничных продаж и программ поддержки пациентов Елена Ковач в ходе конференции Pharma Commercial Excellence (организатор Infor-media Russia), которая 25 апреля проходит в Москве, передает корреспондент «ФВ».

Программы дают увеличение инициации, то есть выписки препарата врачами, позволяют повысить знание потребителя, настроить коммуникацию с ним по нозологическим вопросам, прокомментировала Ковач.

«Производитель препарата для лечения сахарного диабета второго типа обратил внимание, что только 64% покупателей приходят за второй упаковкой, — рассказала эксперт. — Встал вопрос, как переключить их на большую упаковку, рассчитанную на 3 месяца. Компания внедрила более глубокую скидку на 3 месяца, и это сработало».

Тогда решили пойти дальше и увеличить комплаентность после этого периода. Тем пациентам, которые через 10 дней после окончания приема упаковки не приобретали следующую, присылали СМС-напоминание, в котором говорили о важности непрерывной терапии. В итоге 30% покупателей следовали этой рекомендации и совершали покупку.

Фото: Екатерина Погонцева

Екатерина Погонцева

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