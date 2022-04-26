Дистрибьюторам установили сроки отгрузки лекарств в зависимости от расположения

Минздрав утвердил максимальные сроки отгрузки лекарств для дистрибьюторов. Они составят 10-15 рабочих дней в зависимости от расположения места доставки.

Министерство здравоохранения установило предельные сроки отгрузки лекарств в аптеки для дистрибьюторов. Они составят от 10 до 15 дней в зависимости от расположения места отгрузки. Приказ Минздрава № 267н от 18.04.2022 зарегистрирован 25 апреля 2022 года.

Так, в границах города федерального значения, муниципального района и городского округа максимальный срок составит 10 рабочих дней, для остальных территорий — 15 рабочих дней со дня регистрации заявки от аптечной организации.

Минздрав получил возможность утверждать сроки отгрузки лекарств. Соответствующий проект был принят правительством на прошлой неделе. О том, что министерство готовит поправки в действующее законодательство, которые обяжут оптовиков своевременно отгружать препараты по заявкам аптек, на ранее рассказал глава ведомства Михаил Мурашко.

Аптечные сети неоднократно заявляли о проблемах в отгрузках и росте наценок. Дистрибьюторы при этом подчеркивали, что в нынешних экономических условиях прирост в наценке не является значительным. Они объяснили ограничения отгрузок аптечным сетям физической невозможностью удовлетворить запрашиваемые объемы.

Ринат Васбеев

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