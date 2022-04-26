Дистрибьюторам установили сроки отгрузки лекарств в зависимости от расположения » Центр лекобеспечения объявил восемь аукционов на поставку препаратов по программе ВЗН Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил восемь аукционов на закупку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний. Планируется закупить иммуномодуляторы, гемостатики, противоопухолевые и противовирусные лекарства. Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru. № МНН, лекформа и дозировка Количество Цена за ед., руб. Стоимость, руб. Окончание подачи заявок 1 Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл 152 712,00 516,79 78 920 034,48 06.05.2022 2 Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл 1 097 820,00 3 559,82 3 908 041 592,40 13.05.2022 3 Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ 19 360 000,00 12,38 239 676 800,00 06.05.2022 4 Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 7 940 500,00 12,51 99 335 655,00 06.05.2022 5 Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000—1500 МЕ 264 423 000,00 12,40 3 278 845 200,00 13.05.2022 6 Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ 45 782 000,00 13,05 597 455 100,00 13.05.2022 7 Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл 4 230 000,00 647,10 2 737 233 000,00 13.05.2022 8 Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 22 мкг (6 млн МЕ) 31 266,00 3 065,04 95 831 540,64 06.05.2022 Елена Сидорова

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