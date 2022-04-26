Центр лекобеспечения объявил восемь аукционов на поставку препаратов по программе ВЗН

Федеральный центр планирования и организации лекарственного обеспечения граждан объявил восемь аукционов на закупку препаратов для лечения высокозатратных заболеваний. Планируется закупить иммуномодуляторы, гемостатики, противоопухолевые и противовирусные лекарства.
Объявления о закупках размещены на портале zakupki.gov.ru.
|№
|МНН, лекформа и дозировка
|Количество
|Цена за ед., руб.
|Стоимость, руб.
|Окончание подачи заявок
|1
|Глатирамера ацетат, раствор для подкожного введения, 40 мг/мл
|152 712,00
|516,79
|78 920 034,48
|06.05.2022
|2
|Даратумумаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 20 мг/мл, 20 мл
|1 097 820,00
|3 559,82
|3 908 041 592,40
|13.05.2022
|3
|Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 2000 МЕ
|19 360 000,00
|12,38
|239 676 800,00
|06.05.2022
|4
|Симоктоког альфа (фактор свертывания крови VIII человеческий рекомбинантный), лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|7 940 500,00
|12,51
|99 335 655,00
|06.05.2022
|5
|Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 1000—1500 МЕ
|264 423 000,00
|12,40
|3 278 845 200,00
|13.05.2022
|6
|Октоког альфа, лиофилизат для приготовления раствора для внутривенного введения, 500 МЕ
|45 782 000,00
|13,05
|597 455 100,00
|13.05.2022
|7
|Ритуксимаб, концентрат для приготовления раствора для инфузий, 10 мг/мл
|4 230 000,00
|647,10
|2 737 233 000,00
|13.05.2022
|8
|Интерферон бета-1а, раствор для подкожного введения, 22 мкг (6 млн МЕ)
|31 266,00
|3 065,04
|95 831 540,64
|06.05.2022
Елена Сидорова
pharmvestnik