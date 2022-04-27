Мишустин рассказал о новом наборе предложений по поддержке фармбизнеса

Премьер-министр РФ Михаил Мишустин во вторник, 26 апреля, в ходе заседания президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций сообщил о новом наборе предложений по поддержке бизнеса, в том числе фармацевтического.

Как сообщается на официальном сайте кабмина, одна из инициатив касается страховых взносов. Предприятия получат возможность перенести на год такие платежи за II квартал. Речь идет о представителях всех отраслей, кроме экспортеров, финансового и бюджетного секторов, а также оптовой торговли.

Компании, ориентирующиеся на внутренний рынок и обеспечивающие людей товарами и услугами, смогут воспользоваться такой же отсрочкой по взносам и за III квартал. В общей сложности это даст предприятиям более 1,6 трлн рублей свободных оборотных средств. И они смогут направить их на перестройку производства и логистики, стало известно на сегодняшнем заседании.

«Дополнительно проработаем вопрос помощи с обороткой и крупному бизнесу. Равно как и с налаживанием импорта и реализацией инфраструктурных проектов тем предприятиям, которые уже выросли за пределы сектора малых и средних, но еще не доросли до категории системообразующих. Президент предложил распространить на них программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа, что позволит банкам расширить финансирование таких организаций. Среди них – перевозчики, производители продуктов питания, лекарств, мебели, оборудования, а также IT-бизнес и другие производственные компании, ориентированные на внутренний рынок. Объем поручительств составит порядка 550 млрд рублей», – заявил Мишустин.

gxpnews