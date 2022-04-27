Чистая прибыль Novartis в I квартале увеличилась на 23% — до $2,2 млрд

Чистая прибыль фармацевтической компании Novartis по итогам I квартала 2022 года составила $2,219 млрд, увеличившись на 23% по сравнению с аналогичным периодом годичной давности, говорится в отчетности компании.

Прибыль на акцию в отчетном периоде выросла до $1 в сравнении с $0,8 в I квартале прошлого года. Выручка за отчетный период составила $12,531 млрд, что на 1% выше показателя годичной давности.

«Компания Novartis показала устойчивый рост в начале 2022 года благодаря ключевым брендам роста на рынке: Cosentyx, Entresto, Zolgensma и Kisqali. Ключевые новинки, включая Kesimpta, Leqvio, Scemblix и Pluvicto, хорошо продвигаются. Динамика бизнеса Sandoz продолжает нормализоваться после воздействия COVID-19», — говорится в отчете.

В компании отмечают, что сохраняют хорошие возможности для выполнения своих текущих финансовых обязательств и обладает достаточной ликвидностью для поддержания нормальной деловой активности.

gxpnews