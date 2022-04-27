Росздравнадзор выдал лицензию на производство в РФ биомедицинских клеточных продуктов

Росздравнадзор выдал ФГБУ «Государственный научный центр Российской Федерации – Федеральный медицинский биофизический центр им. А. И. Бурназяна» лицензию на производство аутологичных биомедицинских клеточных продуктов. Об этом сообщается на официальном сайте ведомства.

«Производство аутологичных биомедицинских клеточных продуктов станет прорывом в лечении пациентов», – говорится в сообщении.

Биомедицинские клеточные продукты (БМКП) – это новые перспективные средства профилактики, диагностики и лечения заболеваний (патологических состояний), сохранения беременности и медицинской реабилитации пациента.

Аутологичный биомедицинский клеточный продукт – биомедицинский клеточный продукт, содержащий в своем составе клеточную линию (клеточные линии), полученную из биологического материала определенного человека, и предназначенный для применения этому же человеку.

Первая лицензия на производство биомедицинских клеточных продуктов в РФ была выдана два года назад, в апреле 2020 года, российской компании полного цикла «Генериум».

gxpnews