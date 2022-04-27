Roche предупреждает о срыве разработки лекарств от РС из-за ситуации на Украине

Компания Roche предупредила о срыве разработки нового поколения лекарств от рассеянного склероза (РС) из-за ситуации на Украине, поскольку отрасль непропорционально полагается на Восточную Европу в клинических испытаниях, сообщает Reuters. Фармацевтическая промышленность всеми способами пытается найти способы провести испытания с участием украинских пациентов, отмечает агентство.

«И Украина, и Россия исторически вносили важный вклад в клинические испытания пациентов с неврологическими расстройствами, такими как рассеянный склероз», — заявил журналистам глава фармацевтического подразделения Roche Билл Андерсон.

По данным швейцарской компании, от 20% до 30% пациентов, участвующих в глобальной программе испытаний препарата fenebrutinib от рассеянного склероза, были из Украины и России. Компания работает над запуском исследований в других странах.

Восточная Европа является привлекательным местом для проведения испытаний, потому что исследователи, управляющие медицинскими центрами, хорошо обучены, а у пациентов сильный стимул добровольно участвовать в испытаниях, отмечает агентство. Помимо текущих исследований выпущенного на рынок препарата Ocrevus, компания Roche тестирует на добровольцах экспериментальный препарат fenebrutinib, принадлежащий к классу ингибиторов BTK.

gxpnews