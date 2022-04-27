Преференции для одноразовых медизделий из ПВХ скорректированы

Поправки внесены в перечень №2 к постановлению №102 от 5 февраля 2015 года. Из него исключен пятый блок, включавший в себя пузырьковые и мембранные оксигенаторы, артериальные, педиатрические, бедренные и аортальные канюли и наборы магистралей.
Помимо этого, поправки внесены в остальные блоки – в них расширено число кодов ОКДП 2 за счет кодов 32.50.50.190 (медизделия, в том числе хирургические, не включенные в другие группировки) и 32.50.50.000 – медизделия, в том числе хирургические.
В декабре 2021 года Минздрав РФ анонсировал поправки, предполагающие введение единых правил расчета начальной максимальной цены контракта, цены контракта с единственным поставщиком и контрактов по закупке одноразовых изделий из ПВХ.
Предыдущие критерии были приняты в соответствии с постановлениями, которые в 2017 году позволили ГК «Медполимерпром» стать единственным поставщиком медизделий из ПВХ на рынке госзаказа. В 2018 году ГК поставила по госзаказу медизделия на 893 млн рублей.
В декабре 2018 года после многочисленных обращений производителей и тяжб в Верховном суде РФ бывший на тот момент вице-премьером Дмитрий Козак пересмотрел условия этого рынка. В итоге тематические постановления были обновлены таким образом, что на преференции смогли претендовать все отечественные производители медизделий из ПВХ.
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