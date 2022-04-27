Преференции для одноразовых медизделий из ПВХ скорректированы

Правительство РФ внесло поправки в постановление, известное как «Третий лишний», исключив из перечня одноразовых медизделий из поливинилхлоридных пластиков (ПВХ) расходные материалы для искусственного (экстракорпорального) кровообращения. Помимо этого, внесены изменения в кодировку остальных изделий из медицинского пластика. Правительство РФ внесло поправки в постановление, известное как «Третий лишний», исключив из перечня одноразовых медизделий из поливинилхлоридных пластиков (ПВХ) расходные материалы для искусственного (экстракорпорального) кровообращения. Помимо этого, внесены изменения в кодировку остальных изделий из медицинского пластика.

Поправки внесены в перечень №2 к постановлению №102 от 5 февраля 2015 года. Из него исключен пятый блок, включавший в себя пузырьковые и мембранные оксигенаторы, артериальные, педиатрические, бедренные и аортальные канюли и наборы магистралей.

Помимо этого, поправки внесены в остальные блоки – в них расширено число кодов ОКДП 2 за счет кодов 32.50.50.190 (медизделия, в том числе хирургические, не включенные в другие группировки) и 32.50.50.000 – медизделия, в том числе хирургические.

В декабре 2021 года Минздрав РФ анонсировал поправки, предполагающие введение единых правил расчета начальной максимальной цены контракта, цены контракта с единственным поставщиком и контрактов по закупке одноразовых изделий из ПВХ.

Предыдущие критерии были приняты в соответствии с постановлениями, которые в 2017 году позволили ГК «Медполимерпром» стать единственным поставщиком медизделий из ПВХ на рынке госзаказа. В 2018 году ГК поставила по госзаказу медизделия на 893 млн рублей.

В декабре 2018 года после многочисленных обращений производителей и тяжб в Верховном суде РФ бывший на тот момент вице-премьером Дмитрий Козак пересмотрел условия этого рынка. В итоге тематические постановления были обновлены таким образом, что на преференции смогли претендовать все отечественные производители медизделий из ПВХ.