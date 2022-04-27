Philips зафиксировала снижение продаж медоборудования из-за нехватки комплектующих

Продажи нидерландской Philips в сегменте диагностики и лечения за первый квартал 2022 года сократились на 2% на фоне роста на 9% за аналогичный период прошлого года. Объем продаж компании в целом составил почти 4 млрд евро, а убыток от продолжающейся деятельности вырос до 152 млн евро. В компании связывают тенденцию по медоборудованию с дефицитом электронных комплектующих, высокой базой, достигнутой в 2021 году, а также затратами на отзыв и ремонт аппаратов СiPAP и BiPAP из-за обнаруженных неисправностей. Продажи нидерландской Philips в сегменте диагностики и лечения за первый квартал 2022 года сократились на 2% на фоне роста на 9% за аналогичный период прошлого года. Объем продаж компании в целом составил почти 4 млрд евро, а убыток от продолжающейся деятельности вырос до 152 млн евро. В компании связывают тенденцию по медоборудованию с дефицитом электронных комплектующих, высокой базой, достигнутой в 2021 году, а также затратами на отзыв и ремонт аппаратов СiPAP и BiPAP из-за обнаруженных неисправностей.

Объем продаж Philips в первом квартале 2022 года составил 3,9 млрд евро (3,8 млрд евро в 2021 году), причем сопоставимые продажи снизились на 4%. Сопоставимый объем заказов увеличился на 5% благодаря направлениям диагностики и лечения, а также решениям для мониторинга пациентов в больницах. Помимо них, рост показали направления «терапия под визуальным контролем», «решения для ультразвуковой и диагностической визуализации», а также «уход за полостью рта».

Убыток от продолжающейся деятельности составил 152 млн евро, а операционный денежный поток упал на 29% и составил 227 млн евро по сравнению с показателями аналогичного периода 2021 года.

В июне 2021 года Philips объявил об отзыве СiPAP и BiPAP-аппаратов для вентиляции легких, преимущественно линейки DreamStation первого поколения, из-за потенциально канцерогенной пены из полиуретана, применявшейся в изделиях. Ожидалось, что проблема может коснуться примерно 3,5 млн аппаратов, 65% из которых были проданы на рынках США, как прогнозировали в компании. Всего мейджор зарезервировал 500 млн евро для покрытия возможных расходов.

По состоянию на апрель 2022 года компания отремонтировала 2,2 млн аппаратов, при этом их общее число выросло еще на 300 тысяч. Philips зарезервировал 65 и 100 млн евро соответственно для продолжения реализации программы по апгрейду аппаратов с учетом нестабильных условий.

Royal Philips – компания-производитель диагностического оборудования (МРТ, КТ, рентген- и ультразвуковых аппаратов), решений для мониторинга за состоянием пациентов, а также персональной медицинской и бытовой техники. Выручка компании в 2020 году составила 19,54 млрд евро.