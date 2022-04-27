Мишустин сменил главу ФОМС

ФОМС возглавил бывший заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин. Возглавлявшая фонд Елена Чернякова перешла на работу в Росстат, заняв должность заместителя руководителя службы.

Премьер Михаил Мишустин назначил нового руководителя Федерального фонда обязательного медицинского страхования (ФОМС). Им стал бывший заместитель губернатора Ярославской области Илья Баланин, сообщили в правительстве. Соответствующий указ подписал президент.

Илья Баланин родился в 1976 году в Костроме. Окончил Костромскую государственную сельскохозяйственную академию по специальности «Бухгалтерский учет и аудит». Работал в управлении Федерального казначейства по Костромской области, возглавлял финансово-казначейское управление администрации Костромы, руководил Департаментом финансов администрации Костромской области. С 2016 года — зампред правительства Ярославской области — директор Департамента финансов. С 2019 года занимал пост заместителя губернатора — руководителя администрации губернатора Ярославской области. В феврале 2022 года назначен заместителем руководителя Россотрудничества. Указ об освобождении Баланина от должности подписал президент.

Елена Чернякова, возглавлявшая ФОМС с марта 2020 года, перешла на работу в Росстат. Она назначена заместителем руководителя службы. О готовящейся отставке председателя ФОМС источники «Медицинского вестника» сообщали еще две недели назад. Чернякова находилась в отпуске с конца марта.

Фото: yarregion.ru

Артем Косенок

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