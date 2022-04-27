Центр им. Гамалеи начал разработку противовирусных препаратов для лечения COVID-19

Центр им. Гамалеи заключил договор на разработку методики синтеза соединений на основе урацила. Работа проводится в рамках разработки лекарственных препаратов против коронавируса, обратил внимание «ФВ». Информация размещена на сайте zakupki.gov.ru.

По условиям договора будет синтезировано не менее 70 соединений на основе урацила. После чего будут отобраны четыре молекулы. Далее исполнитель синтезирует их в необходимом количестве и передает Центру им. Гамалеи.

Договор заключен с Государственным бюджетным учреждением «Волгоградский научный медицинский центр», или ГБУ «ВНМЦ». Окончание работ планируется в ноябре 2022 года и будет проходить в три этапа. Общая стоимость работ по договору составляет 2 млн руб.

Ранее Волгоградский научный центр синтезировал различные соединения урацила, которые заявлены как потенциальные противовирусные соединения. Методы синтеза и физико-химические свойства некоторых аналогов урацила опубликованы в профильных изданиях в 2011—2012 годах. ГБУ «ВНМЦ» ранее носил название «Волгоградский научный центр РАМН», что указано в публикациях научных журналов. Смена названия учреждения указана в СПАРК.

В мире одобрено несколько аналогов урацила в качестве лекарственных препаратов. Среди препаратов с противовирусной активностью в мире одобрен софосбувир для лечения вирусного гепатита С. Другой аналог урацила для лечения герпесвирусной инфекции sorivudine был отозван с рынка в 1993—1997 годах. Sorivudine способен взаимодействовать с противоопухолевым препаратом 5-фторурацилом, повышая концентрацию и токсическое действие последнего. Выявление летальных исходов такого взаимодействия привели к отзыву препарата с рынка Японии.

Как ранее писал «ФВ», разработка лекарственного препарата для лечения коронавирусной инфекции включена в государственное задание Центра им. Гамалеи до 2023 года. Планировалась разработка препарата на основе ингибитора протеазы коронавируса. Окончание работ планировалось в 2022 году. В государственное задание 2021—2023 годов также внесена разработка блокатора рецептора ACE2. Молекула изучалась как средство профилактики и лечения COVID-19. Окончание работ планировалось в 2022 году.

Елена Воронина

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