Novartis в I квартале показала рост доходов за счет своего подразделения Sandoz

Novartis сообщила о том, что ее основная операционная прибыль за I квартал этого года выросла на 3%. Этому поспособствовало восстановление продаж подразделения компании Sandoz и хорошие продажи препарата «Энтресто» для пациентов с сердечной недостаточностью.

Novartis сообщила о результатах I финансового квартала текущего года. Основной квартальный операционный доход швейцарской компании за год вырос на 3%, до 4,08 млрд долл. Это меньше прогнозов аналитиков в 4,13 млрд долл., поскольку рост продаж некоторых препаратов, таких как «Козэнтикс» против псориаза, не оправдал ожиданий. При этом квартальная выручка от продаж «Энтресто» против сердечной недостаточности выросла по сравнению с прошлым годом на 42% до 1,1 млрд долл. «Козэнтикс» показал рост на 12% до 1,59 млрд долл.

Основной операционный доход подразделения компании Sandoz снова показал квартальный рост. За первые три месяца этого года доходы выросли на 21% до 538 млн долл. за счет хороших продаж средств от простуды.

В декабре Novartis получила 20,7 млрд долл. от продажи акций Roche обратно компании. Novartis стала акционером Roche в 2001 году и владела 53,3 млн акций, третью всех таких бумаг. Также Novartis планирует выкупить свои акции на сумму до 15 млрд долл. Компания заявляет, что, несмотря на эти траты, сохранит покупательную способность и сможет приобретать новые компании и технологии.

В этом месяце Novartis обнародовала планы по реорганизации. В ее рамках фармацевтическое и онкологическое подразделения компании будут объединены, в результате чего руководство планирует сэкономить не менее 1 млрд долл. к 2024 году. Генеральный директор компании Вас Нарасимхан заявил, что эта реорганизация затронет примерно тысячу сотрудников.

Николай Соколов

pharmvestnik