Аналитики зафиксировали сокращение телерекламы

В первой половине апреля аналитики зафиксировали аномальное сокращение рекламодателей на телевидении. Их количество уменьшилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года. Число рекламируемых брендов снизилось почти в два раза.

В первой половине апреля аналитики зафиксировали аномальное сокращение рекламодателей. Их количество уменьшилось почти в полтора раза по сравнению с аналогичным периодом 2021 года — с 286 до 197. Почти в 1,8 раза снизилось число рекламируемых брендов — с 684 до 381. Эту ситуацию проанализировали специалисты группы «Родная речь» на основе измерений Mediascope 24 федеральных телеканалов с 1 по 15 апреля, передает РБК.

По подсчетам аналитиков, те рекламодатели, которые остановили свои кампании в первой половине апреля 2022 года, в I квартале прошлого года выкупили 52% всего рекламного инвентаря, приобретенного 30 крупнейшими телерекламодателями. В отдельных товарных категориях показатель еще выше. Так, среди фармацевтических компаний — 56% (второе место), среди производителей товаров повседневного спроса — уже 81%. При этом именно эти две категории являются наиболее значимыми по закупкам рекламного инвентаря, говорится в исследовании.

Как ранее писал «ФВ», ряд зарубежных фармкомпаний заявили об изменении своей работы в России. В частности, они прекратили инвестиции, включая рекламу и спонсорские контракты. Также приостановлены новые клинические исследования в стране. Часть компаний объявили, что продолжат следить за развитием ситуации и могут в дальнейшем изменить подход к работе в России.

Артем Косенок

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