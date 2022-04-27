Правительство анонсировало новые предложения по поддержке бизнеса

Правительство анонсировало новые предложения по поддержке бизнеса. Инициативы, в частности, касаются страховых взносов: предприятия смогут перенести на год такие платежи за II квартал. Речь идет о представителях почти всех отраслей, в том числе и фармбизнеса.

Правительство анонсировало новые предложения по поддержке бизнеса. Инициативы, в частности, касаются страховых взносов: предприятия смогут перенести на год такие платежи за II квартал. Речь идет о представителях почти всех отраслей, кроме экспортеров, финансового и бюджетного секторов, а также оптовой торговли. Об этом сообщил премьер Михаил Мишустин на заседании президиума правительственной комиссии по повышению устойчивости экономики в условиях санкций.

«Компании, которые ориентируются на внутренний рынок и обеспечивают людей товарами и услугами, смогут воспользоваться такой же отсрочкой по взносам и за III квартал», — пояснил он.

По его словам, в общей сложности это даст предприятиям более 1,6 трлн руб. свободных оборотных средств, которые они смогут направить на перестройку производства и логистики. Дополнительно правительство проработает вопрос помощи с оборотными средствами и крупному бизнесу. А также с налаживанием импорта и реализацией инфраструктурных проектов тем предприятиям, которые уже выросли за пределы сектора малых и средних, но еще не доросли до категории системообразующих.

«Президент предложил распространить на них программу гарантийной поддержки кредитования со стороны ВЭБа, что позволит банкам расширить финансирование таких организаций. Среди них — перевозчики, производители продуктов питания, лекарств, мебели, оборудования, а также IT-бизнес и другие производственные компании, ориентированные на внутренний рынок. Объем поручительств составит порядка 550 млрд руб.», — отметил премьер.

Как писал «ФВ», в конце марта в законодательство были внесены изменения, касающиеся обращения препаратов и медизделий. В случае дефицита лекарств правительство позволит ввозить их в нерусифицированной упаковке. Также производители медизделий будут обязаны предупреждать о приостановке поставок товаров за полгода.

11 апреля правительство направило в Госдуму два законопроекта о декриминализации сбыта и ввоза лекарственных средств и медицинских изделий.

Артем Косенок

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