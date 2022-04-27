Генпрокурор РФ предложил централизованно закупать медоборудование для онкобольных

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов в ходе ежегодного доклада в Совете Федерации выступил с предложением начать централизованно закупать оборудование и материалы для диагностики и лечения пациентов с онкологическими заболеваниями. Такое предложение ранее уже было направлено президенту РФ Владимиру Путину.

«В прошлом году для предотвращения завышения цен контрактов автомобили скорой помощи закупались централизованно под контролем Минздрава и Казначейства России, что доказало свою эффективность», – отметил Краснов. Такую практику, по его мнению, будет целесообразно распространить и на закупки других дорогостоящих социально значимых товаров, в том числе оборудования для пациентов с онкозаболеваниями.

Попытку централизованной закупки тяжелого медоборудования на несколько регионов в 2020 году предпринимал Департамент здравоохранения Москвы (ДЗМ). Так, в январе 2020 года власти города предложили регионам проводить совместные торги «в интересах нескольких заказчиков» на право заключения контрактов жизненного цикла (КЖЦ) на поставку медоборудования, в том числе маммографов, которые применяются и для диагностики онкозаболеваний, а также рентгенологического, эндоскопического и УЗИ-оборудования. Дедлайн приема заявок завершился 15 февраля 2020 года.

Подведомственное ДЗМ ГАУ «Гормедтехника» в июне 2020 года представило победителей в трех конкурсах на поставку медоборудования по КЖЦ по начальной максимальной цене контракта 3,979 млрд рублей. Закупки прошли без участия регионов. В июле 2020 года учреждение объявило тендеры на поставку маммографов по КЖЦ на 9,594 млрд рублей. Тогда в закупке впервые принял участие другой регион – для медучреждений Ямало-Ненецкого автономного округа запланировали поставить семь аппаратов.

КЖЦ, согласно данным конкурсной документации, рассчитан на 10 лет. В начальную максимальную цену входит стоимость медоборудования с четырехлетней гарантией производителя, ставка за рассрочку оплаты в течение трех лет, оплата сервиса маммографов с пятого по десятый год действия договора, а также индексация стоимости сервиса.