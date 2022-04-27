УрФУ начнет производство РФП на собственном циклотроне в 2023 году

Уральский федеральный университет им. первого президента Б.Н. Ельцина (УрФУ) начнет производство радиофармпрепаратов (РФП) на основе изотопа 18F в собственном центре ядерной медицины в 2023 году. Предполагается, что мощность циклотрона позволит производить препараты для более чем ста процедур в день, они будут поставляться для нужд медучреждений Екатеринбурга. Проект реализуется с 2011 года, объем инвестиций, по разным данным, составляет от 750 млн до 1 млрд рублей. Уральский федеральный университет им. первого президента Б.Н. Ельцина (УрФУ) начнет производство радиофармпрепаратов (РФП) на основе изотопа 18F в собственном центре ядерной медицины в 2023 году. Предполагается, что мощность циклотрона позволит производить препараты для более чем ста процедур в день, они будут поставляться для нужд медучреждений Екатеринбурга. Проект реализуется с 2011 года, объем инвестиций, по разным данным, составляет от 750 млн до 1 млрд рублей.

Предполагается, что ежедневная мощность центра по производству фтордезоксиглюкозы составит более ста процедур при максимальной загрузке 30 диагностик на одном ПЭТ-сканере. Физический запуск роботизированного радиохимического комплекса для производства состоялся в сентябре – ноябре 2021 года, в настоящее время УрФУ оформляет необходимые лицензии.

Радиофармпрепараты планируется поставлять в медучреждения Екатеринбурга, где собственное производство фтордезоксиглюкозы пока отсутствует – ее доставляют самолетами из Уфы.

Проект по созданию циклотронного комплекса в УрФУ был анонсирован в 2011 году. В 2016 году вуз подписал соглашение о создании центра с правительством Свердловской области и «Роснано», к проекту также проявляли интерес структуры ГК «Росатом» и «ПЭТ-Технолоджи». Объем инвестиций в проект оценивался в 750 млн – 1 млрд рублей, это были собственные деньги вуза. По первоначальному плану центр должен был начать работу в 2019 году, однако срок сдачи объекта неоднократно откладывался.

Помимо УрФУ, центр ядерной медицины полного цикла в Екатеринбурге строит «ПЭТ-Технолоджи» на базе Свердловского областного онкологического диспансера и существующего ПЭТ-центра компании. Ожидается, что в нем будет проводиться не только диагностика, но и радионуклидная терапия, а также будут выпускаться радиофармпрепараты. Инвестиции в проект в 2018 году оценивались в 2 млрд рублей.