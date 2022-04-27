Аналитики оценили объем нелегального оборота ветпрепаратов

Объем нелегального оборота ветпрепаратов в 2021 году составил 22,8% от общего количества, представленного на российском рынке. Такие данные приводит Высшая школа экономики. Всего объем продаж лекарств для животных по итогам прошлого года достиг 231 млн упак.

Объем нелегального оборота ветеринарных препаратов в 2021 году составил 22,8% (53 млн штук) от общего количества, представленного на российском рынке. К такому выводу пришли эксперты Высшей школы экономики, сообщает ТАСС.

Эксперты отмечают, что, по данным Росстата, RNC Pharma и ФТС России, объем продаж ветпрепаратов в 2021 году составил 231 млн упак. Основным каналом реализации (78—80%) остаются прямые продажи лекарств крупным сельскохозяйственным предприятиям, на розничные продажи (включая интернет-продажи) приходится около 20% всего рынка (48—53 млн упак. в год).

Авторы исследования также оценили потенциальные затраты и выгоды участников рынка от введения маркировки. По их оценкам, прибыль добросовестных производителей при сокращении нелегального оборота на 50%, может вырасти на 1,6—1,7 млрд руб., а чистый выигрыш от введения обязательной маркировки может составить 0,8 млрд руб. в год. По мнению экспертов, эти результаты говорят о систематической практике фальсификации ветпрепаратов и введении потребителей в заблуждение при покупке лекарств для животных.

В конце февраля в Россельхознадзоре предложили сделать обязательной маркировку ветеринарных препаратов. По мнению авторов инициативы, это поможет проследить движение препаратов от производителя до конечного потребителя и позволит снизить количество контрафактной продукции на рынке. С 1 июля 2020 года в России началась обязательная маркировка лекарств. К 2024 году планируется создать в стране единую систему маркировки всех видов товаров.

В конце марта в Россельхознадзоре также выступили с инициативой создать единую базу для посерийного учета ветпрепаратов. В ней будут собираться сведения о всех производимых и импортируемых лекарствах, поступающих в обращение на российский рынок.

Артем Косенок

pharmvestnik